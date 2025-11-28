Mi cuenta

Diario de Ferrol

Torrente Ballester

Castelao en 33 imaxes, proxectadas nun encontro en Ferrol con sorteo literario de 25 exemplares

A capela do Torrente Ballester acolle este mesmo venres pola tarde unha sesión na que Manuel Rei e Elvira Roiz comentan a obra plástica do autor de Rianxo

Redacción
28/11/2025 12:42
"A nosa Terra non é nosa, rapaces", un dos debuxos de Castelao
Detalle de "A nosa Terra non é nosa, rapaces", un dos debuxos de Castelao
Cedida
A Sociedade Cultural Medulio continúa aproveitando ao máximo o Ano Castelao e propón un novo encontro arredor da figura deste escritor, político e debuxante, que fai 75 anos faleceu deixando un legado imborrable. A proposta terá lugar nesta mesma tarde do venres 28, a partir das 19.00 horas na capela do Torrente Ballester.

Neste espazo proxectaranse un total de 33 imaxes da obra plástica dixitalizada do homenaxeado neste 2025, que serán comentadas polos profesores Elvira Roiz Mesías e Manuel Rei Romeu.

Estes son os autores de "Castelao esencial", un libro no que se realiza unha escolma básica da obra do rianxeiro, e do que se fará un sorteo de 25 exemplares. 

