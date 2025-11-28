Augas de Galicia licita la primera fase del saneamiento en el rural de Ferrol

Doniños será una de las parroquias en las que empezará esta primera fase Jorge Meis

La fase 1A de las obras de saneamiento y depuración de la zona rural de Ferrol ya están licitadas por el organismo competente, Augas de Galicia, tal y como figura desde este viernes en el portal de contratación del ente dependiente de la Xunta.

Son 3.412.019,82 euros los que se invertirán en este primer tramo de unos trabajos que están llamados a poner en marcha una de las demandas históricas de la vecindad del entorno no urbano, permitiendo mejorar el tratamiento y gestión de las aguas residuales.

Las primeras parroquias en las que se intervendrá, tal y como se avanzó y recoge la memoria del proyecto licitado, son los núcleos de Doniños a A Cabana, incluyendo actuaciones como la ejecución de una red de colectores de gravedad en ambos lugares y también en Valón.

El Concello aprueba la cesión a la Xunta de los terrenos para el saneamiento de A Cabana, Valón y Doniños Más información

Además, se establecerán una serie de puntos de bombeo e impulsión para superar los desniveles topográficos existentes, conllevando demoliciones y reposiciones de firmes, pavimentos y servicios que se verán afectados por los trabajos.

Cambios en el proyecto original

Recuerda el documento que algunos colectores e impulsiones principales ya se encuentran construidos, concentrando las aguas en dos puntos principales donde se ejecutaron pozos para bombeos que estaba previstos, inicialmente, para la impulsión hasta el general; sin embargo, la planificación contaba con una EDAR en San Xurxo y ahora el recorrido es a la inversa.

El impulso saldrá desde Doniños-Playa hasta lo alto del campo de tiro, donde se construirá un colector de gravedad hasta Doniños-Lago. Estos bombeos están pensados para que recojan el agua en San Xurxo, Esmelle y Covas, que forman parte de la fase 1B y la 2 y que se conducirán al Bombeo General de A Cabana que las envía, a su vez, a la EDAR de Prioriño.

La licitación de las obras de la primera fase del saneamiento del rural será en septiembre Más información

Se especifica que la mayor parte de estructuras proyectadas discurren por terrenos públicos, por pistas y calzadas, "tratando de minimizar las afecciones a los propios viales (carril de circulación) y a los servicios existentes en la zona".

Estructuras visibles

Serán 13,483 kilómetros de red de colectores, 3,527 de impulsiones generales y 539 metros de ramales, así como siete puntos de bombeo y siete pozos, cuatro de ellos ejecutados "in situ": uno en el aparcamiento de la playa de Doniños y los restantes en parcelas contiguas al lago.

La primera fase del saneamiento del rural supera sin alegaciones su período de exposición Más información

Se trata de estructuras de hormigón armado que se ejecutarán bajo rasante, quedando la losa superior a unos 10 centímetros por encima del nivel del suelo, recoge la memoria del proyecto. El que se ubicará en la zona de estacionamiento tendrá una planta de 8,50 metros de largo por 4,10 de ancho y 4,80 de profundidad.