Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Augas de Galicia licita la primera fase del saneamiento en el rural de Ferrol

El aparcamiento de la playa de Doniños albergará uno de los pozos

Redacción
28/11/2025 13:08
Doniños será una de las parroquias en las que empezará esta primera fase
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La fase 1A de las obras de saneamiento y depuración de la zona rural de Ferrol ya están licitadas por el organismo competente, Augas de Galicia, tal y como figura desde este viernes en el portal de contratación del ente dependiente de la Xunta.

Son 3.412.019,82 euros los que se invertirán en este primer tramo de unos trabajos que están llamados a poner en marcha una de las demandas históricas de la vecindad del entorno no urbano, permitiendo mejorar el tratamiento y gestión de las aguas residuales. 

Las primeras parroquias en las que se intervendrá, tal y como se avanzó y recoge la memoria del proyecto licitado, son los núcleos de Doniños a A Cabana, incluyendo actuaciones como la ejecución de una red de colectores de gravedad en ambos lugares y también en Valón

Reunión sobre el saneamiento en la AVV de Va

El Concello aprueba la cesión a la Xunta de los terrenos para el saneamiento de A Cabana, Valón y Doniños

Más información

Además, se establecerán una serie de puntos de bombeo e impulsión para superar los desniveles topográficos existentes, conllevando demoliciones y reposiciones de firmes, pavimentos y servicios que se verán afectados por los trabajos. 

Cambios en el proyecto original

Recuerda el documento que algunos colectores e impulsiones principales ya se encuentran construidos, concentrando las aguas en dos puntos principales donde se ejecutaron pozos para bombeos que estaba previstos, inicialmente, para la impulsión hasta el general; sin embargo, la planificación contaba con una EDAR en  San Xurxo y ahora el recorrido es a la inversa

El impulso saldrá desde Doniños-Playa hasta lo alto del campo de tiro, donde se construirá un colector de gravedad hasta Doniños-Lago. Estos bombeos están pensados para que recojan el agua en San Xurxo, Esmelle y Covas, que forman parte de la fase 1B y la 2 y que se conducirán al Bombeo General de A Cabana que las envía, a su vez, a la EDAR de Prioriño. 

La licitación de las obras de la primera fase del saneamiento del rural será en septiembre

Más información

Se especifica que la mayor parte de estructuras proyectadas discurren por terrenos públicos, por pistas y calzadas, "tratando de minimizar las afecciones a los propios viales (carril de circulación) y a los servicios existentes en la zona".

Estructuras visibles

Serán 13,483 kilómetros de red de colectores, 3,527 de impulsiones generales y 539 metros de ramales, así como siete puntos de bombeo y siete pozos, cuatro de ellos ejecutados "in situ": uno en el aparcamiento de la playa de Doniños y los restantes en parcelas contiguas al lago.

La primera fase del saneamiento del rural supera sin alegaciones su período de exposición

Más información

Se trata de estructuras de hormigón armado que se ejecutarán bajo rasante, quedando la losa superior a unos 10 centímetros por encima del nivel del suelo, recoge la memoria del proyecto. El que se ubicará en la zona de estacionamiento tendrá una planta de 8,50 metros de largo por 4,10 de ancho y 4,80 de profundidad.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

A autora de "As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo, 1885-1936"

Mulleres no manicomio de Conxo, protagonistas de “As tolas que non o eran”, unha obra que chega a San Sadurniño e Mañón
Redacción
Imagen de archivo de momento del encendido de luces en la localidad

Los jardines de San Xosé de Piñeiros vuelven a anunciar la Navidad en Narón
Redacción
"A nosa Terra non é nosa, rapaces", un dos debuxos de Castelao

Castelao en 33 imaxes, proxectadas nun encontro en Ferrol con sorteo literario de 25 exemplares
Redacción
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec

El Baxi Ferrol ya sabe a quién se enfrentará en la primera ronda de playoffs
Iago Couce