Vecinos de la comarca alertan del deterioro de la línea de bus Ferrol-Ares-Mugardos

La situación del transporte público en Ferrolterra continúa generando malestar entre los vecinos y vecinas de la comarca, que denuncian el “deterioro” insostenible del servicio. Es el caso, por ejemplo, de los usuarios que emplean de manera habitual la línea Ferrol-Ares-Mugardos, que señalan el retroceso en la calidad y fiabilidad de los horarios en los últimos cinco años.

L.C. es una vecina de Fene que lleva empleando este autobús desde hace más de tres décadas. Califica de “sufrimiento diario” lo que históricamente fue un servicio regular con frecuencias cada media hora, convirtiéndose en la actualidad en “una lotería”. En este sentido, una de las principales quejas radica en la imprevisibilidad de los horarios. “Se o bus ten que pasar, por exemplo, á unha da tarde, ti tes que estar, como mínimo, a menos cuarto. Pero tamén pode chegar máis tarde, porque vai con retraso”. Esta vecina expone, también, que el recorte en las frecuencias ha impactado directamente en la conciliación laboral y estudiantil de los usuarios del transporte público. “Ao mediodía, o último bus é ás 13.30 horas e o seguinte, ás 14.45. Estamos a falar dunha hora na que saen de traballar personas das oficinas, dos comercios, os rapaces dos institutos...”.

Esta situación empeora, apuntan los vecinos, durante los fines de semana. La falta de conexiones a determinadas horas –el último servicio se realiza, censuran, a las 20.30 horas– impide el ocio o el retorno de los trabajadores, por ejemplo, de hostelería. “É un problema moi grave e nunca se fala desta liña. As queixas sempre se centran nas conexións coas cidades máis grandes como Santiago ou A Coruña”, expone L.C., que apunta también a problemas de aforo en momentos de gran afluencia de personas, como la época estival, dejando a usuarios de las paradas en tierra.

Seguimiento continuo

Por su parte, y a preguntas de este Diario, desde la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta exponen que se realiza “un seguimento continuo da prestación dos servizos de transporte público”, velando por el cumplimiento “dos horarios, das paradas establecidas e das condicións recollidas nos pregos vixentes”. Desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes inciden en que, en el caso de la línea Ferrol-Ares-Mugardos, “os horarios publicados refírense ás saídas e chegadas nas paradas principais. Nas intermedias, estes tempos son orientativos e poden variar en función do tráfico, das condicións da circulación e doutros factores operativos”. Recuerdan, asimismo, que los pliegos de condiciones del actual contrato con Monbus “permiten unha marxe de 10 minutos de retraso á hora de comezar o servizo e de 15 minutos na chegada”.

En cuanto a los servicios de fin de semana, el departamento autonómico incide en que “a oferta actual responde aos parámetros establecidos na concesión e á demanda rexistrada”, evaluando la Xunta de manera periódica “a utilización do servizo, especialmente en época de maior mobilidade, como o verán”. La Dirección Xeral subraya, además, que en temporada lectiva “de luns a venres ofrécense 32 servizos diarios en ambos sentidos” y que la oferta se completa “con nove servizos os sábados e oito os domingos”, mientras que en verano se mantienen los mismos viajes “reforzándose a fin de semana ata 11 servizos os sábados e 10 os domingos”.