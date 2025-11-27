Mi cuenta

Diario de Ferrol

Gastronomía

Un Tapéate histórico: más de 19.000 tapas servidas en los 24 negocios ferrolanos

La cita gastronómica superó todas las expectativas con más de 4.700 participantes

Montse Fernández
Montse Fernández
27/11/2025 15:06
Un Tapéate de récord absoluto. La organización del certamen finalizó hace unos instantes el recuento participantes para proceder también al sorteo de los paquetes turísticos entre quienes cubrieron las papeletas (con cuatro cuños) del evento, indicando en las mismas su elaboración favorita.

Representantes de la Asociación de Hostalería de Ferrol e Comarca y la concejala de Turismo, Maica García, dedicaron varias horas para poder realizar el recuento. "Nos llevó tiempo porque son muchísimas papeletas", precisaba la edila, quien se mostraba muy feliz por una acogida que ya se preveía era fantástica.

La responsable de la referida área municipal indicó, asimismo, que el "Tapéate 2025 superou todas as nosas expectativas, amosando cada ano que pasa que se trata dunha cita obrigada no calendario gastronómico local".

Los ganadores del certamen se darán a conocer el próximo día 10 de diciembre, en un acto que se celebrará, como es costumbre, en el salón de recepciones delconsistorio ferrolano.

