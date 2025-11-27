Todo listo para el encendido de las luces de este viernes en Ferrol con el madridista Álvaro Carreras

Luces de Navidad en la plaza de la Constitución Daniel Alexandre

La Navidad se enciende este viernes en la ciudad naval, con un invitado de excepción para los amantes del fútbol pero también para todos los que han visto como el joven ferrolano triunfa en el Real Madrid Álvaro Carreras. Este será el encargado de pulsar el botón de encendido que dará luz a todas las arcadas y elementos de las calles y plazas de Ferrol.

Pero antes del momento más esperado, el invitado será recibido (19.20 horas) por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en la entrada principal del Concello, para acompañarlo al interior del Palacio Municipal, donde, tras saludar a la corporación municipal, firmará en el Libro de Oro de la Ciudad, en el salón de recepciones.

La jornada se convertirá en toda una fiesta en torno a la Navidad y, de hecho, la plaza de Armas se tornará en pista musical ya desde las 18.00 horas.

Ferrol encenderá su Navidad este viernes de la mano del jugador del Real Madrid Álvaro Carreras Más información

La Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen interpretará varias piezas antes de dejar paso a la música con la que animará la fiesta el locutor de Cadena 100, Juan Sobrino.

Álvaro Carreras saldrá a la plaza para pulsar el botón del encendido a las 20.00 horas, dando luz al árbol de 20 metros de altura situado en Armas y, paralelamente, a los elementos luminosos distribuidos por la ciudad.

Entre estos se encuentran el techo luminoso formado por 820 girnaldas microled de cuatro metros de caída, situado en la plaza de Amboage, que compartirá protagonismo con un tren en 3D de cho metros de largo, que se podrá visitar, o con el pasillo de bolas luminosas y alfombra roja de ocho metros de largo.

Este año el Concello ha aumentado la dotación con respecto a temporadas pasadas en cuanto al número de elementos instalados, tanto en los barrios como en la zona rural. Así, se ha incrementado la dotación en el centro, en las carreteras de Catabois y Castilla, en la plaza de O Inferniño , en los barrios de Caranza, Esteiro y Ferrol Vello.

Ferrol cuenta este año en total con 400 arcadas, 60 árboles decorados y 225 motivos en plazas a los que se suman más de 100 arcadas y motivos de Navidad que son propiedad del Concello de Ferrol, que enriquecen la decoración que se renueva cada año.

El encendido en la zona rural deberá esperar todavía unos días, hasta el jueves día 4, un acto que tendrá lugar en el local de la asociación de Vecinos de Marmancón y que contará con la actuación musical del grupo Agarimo de Catabois.