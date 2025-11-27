Mi cuenta

Diario de Ferrol

Visitas guiadas

Suso Basterrechea responde al interés del público por la exposición de Segura Torrella con más visitas guiadas

También existe la posibilidad de reservar los encuentros para grupos reducidos

Redacción
27/11/2025 13:20
Torrente Ballester inaguración expo de Segura Torrella
En la imagen, el acto de inauguración, que contó con una gran afluencia de público y los fines de semana continúan llenándose las instalaciones en las visitas guiadas
Daniel Alexandre
“Nada é fráxil...”, la muestra antológica de Ricardo Segura Torrella que alberga el Torrente Ballester, goza de una gran acogida, como demuestran las populosas visitas guiadas que conduce el comisario, Suso Basterrechea, que fue alumno del pintor ferrolano.

Por este motivo, aparte de los sábados a las 12.00, ahora también existe la posibilidad de solicitar la participación de grupos reducidos los domingos por la mañana o las tardes por semana.

