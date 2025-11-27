Visitas guiadas
Suso Basterrechea responde al interés del público por la exposición de Segura Torrella con más visitas guiadas
También existe la posibilidad de reservar los encuentros para grupos reducidos
“Nada é fráxil...”, la muestra antológica de Ricardo Segura Torrella que alberga el Torrente Ballester, goza de una gran acogida, como demuestran las populosas visitas guiadas que conduce el comisario, Suso Basterrechea, que fue alumno del pintor ferrolano.
Por este motivo, aparte de los sábados a las 12.00, ahora también existe la posibilidad de solicitar la participación de grupos reducidos los domingos por la mañana o las tardes por semana.