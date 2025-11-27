Siete entidades empresariales de Ferrol entran en la Cámara de Comercio

Asistentes a la jornada de este jueves en el edificio Prioriño de Caneliñas Emilio Cortizas

Compartiendo el propósito de convertir el ente cameral coruñés en la “gran Cámara de Comercio del noroeste” al incorporarse Ferrol en su radio de acción, su presidente, Antonio Couceiro, fue el encargado de cerrar este jueves las ponencias de la Jornada Puerto-Empresa con una intervención en la que enumeró las prestaciones que ponen a disposición de los asociados y subrayó de forma especial la etapa ilusionante que está navegando la institución con la recuperación de los servicios para el tejido empresarial de la ciudad naval.

En este sentido, cuando ya ha vuelto a abrir sus puertas el emblemático edificio de María con Sánchez Barcáiztegui donde tienen su sede, Couceiro avanzó que habrá en breve un refuerzo de plantilla encaminado a “impulsar la participación del empresario ferrolano y empezar a desarrollar actividades de todo tipo que susciten interés”. Además, buscarán la ampliación de la base societaria con una campaña de captación de asociados.

Cooperadores

Trasladó el presidente que intentaron incorporar al pleno de la Cámara a representantes del empresariado de la ciudad, pero hasta que se produzcan unas nuevas elecciones, dentro de dos años, el marco estatutario no lo permite.

No obstante, con la voluntad de que exista “una integración lo más amable posible” y que Ferrol tenga voz en el organismo, han sumado a entidades y compañías “de reconocido prestigio” usando la figura de “vocal cooperador”.

Bajo esa denominación se encuentran ya oficialmente el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; su homólogo en Cofer, Cristóbal Dobarro; el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro; José Ramón Franco, del Grupo Intaf y responsable en Cluergal; Santiago Pérez Torres, de la compañía de logística marítima, y los empresarios Antonio Llago (Gabadi) y Cándido Hermida.