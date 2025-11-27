Mi cuenta

Diario de Ferrol

Premio para Amarradores, la tercera generación de trabajadores portuarios con ADN ferrolano

La Autoridad Portuaria quiso que la emblemática empresa fuese la primera en recibir la distinción Colaboración Puerto-Ciudad

Marta Corral
Marta Corral
27/11/2025 17:40
Como colofón a la quinta edición de la Jornada Puerto-Empresa celebrada este jueves en el edificio Prioriño de Caneliñas e impulsada por la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao (APFS), la organización quiso estrenar un galardón para premiar la Colaboración Puerto-Ciudad que esta primera vez distinguió a Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol.

La idea, anunció el presidente portuario, Francisco Barea, consistió en "conjugar dos de los pilares de trabajo que hacemos desde la Autoridad Portuaria: vosotros, es decir, el tejido empresarial que sois los que conformáis el puerto. Y algo que llevamos en nuestro ADN: Ferrol, la ciudad".

Adif tendrá que acometer obras en un tramo de menos de 2 kilómetros cuanto antes para no ralentizar la puesta en funcionamiento del tren

El tren conectará al fin Curuxeiras con Caneliñas en el segundo semestre de 2026

Bajo esta premisa enumeró las bondades de la compañía premiada, "que siempre está ahí cuando la necesitamos; responde dentro y fuera de las vallas del puerto; entiende y apuesta por la ciudad como lo hacemos nosotros, y que lleva a Ferrol en su nombre pero, sobre todo, en su esencia", valorando además que desde 2001 ha demostrado una enorme "capacidad de adaptación, sensibilidad con el medio ambiente, apuesta por la innovación, seguridad".

Su posicionamiento como referente en la prestación de servicios portuarios en toda España también fue otro de los motivos que esgrimió Barea, concluyendo que se trata de una compañía "en la que podemos confiar para el desarrollo de la actividad comercial y para acercarnos aún más a la ciudad" antes de darle a Jesús y Manuel Pintos una preciosa reproducción de un noray.

Toda la vida en el puerto

El primero tomó la palabra para agradecer el premio, destacando en primer lugar que se trata de un reconocimiento que no sería posible "sin el esfuerzo diario de los trabajadores" que, sin entender de festivos porque "los barcos llegan cuando llegan y ahí estamos", arriman el hombro en una empresa que se ha transformado en los últimos años para dar cobertura a toda la estructura portuaria.

"Ha sido difícil, pero agradezco a todas las empresas portuarias, a las constructoras y a las administraciones la confianza depositada", precisó Jesús Pintos, recordando que "nosotros llevamos toda la vida aquí metidos, somos la tercera generación. Empezó nuestro abuelo, siguieron nuestros padres y ahora hemos ampliado nosotros" y citando expresamente a los Prácticos "por su confianza y compresión; siempre han estado a nuestro lado". 

