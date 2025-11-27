Más demoras en los trayectos en tren entre Ferrol y Ribadeo

Los trayectos de la antigua FEVE siguen ocasionando problemas pese a las actuaciones realizadas AEC

La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo ha denunciado un "novo agravio" en la línea de ancho métrico, la antigua FEVE, asegurando que la implantación del nuevo sistema de seguridad ASFA digital modo RAM provoca un aumento de cerca de 15 minutos más por cada hora de viaje recorrido.

La plataforma asegura que la problemática deriva de la versión específica del sistema instalado, ya que modo RAM limita la velocidad a 30 km/h en el paso entre señales, que en el caso de esta línea se aplica en tramos de 1,5 a 2 kilómetros alrededor de cada estación de cruce.

Así, aseguraron que esta restricción no viene impuesta por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ni por la agencia europea, sino que es una especificación técnica creada por ADIF que "perxudica o servizo ofrecido".

Ferrol-Ortigueira

La plataforma denuncia que las obras de automatización del tramo Ferrol-Ortigueira no responden a lo planteado, ya que las nuevas estaciones de cruce de Moeche y Ponte Mera, en Ortigueira, que deberían aportar flexibilidad y capacidad a la línea, "non cumpren a súa función".

La Plataforma critica que, aunque se instaló la duplicación de vía y el equipamiento de control, ambas estaciones no pueden ser puestas en servicio debido a la ausencia de marquesina y andén en las dos vías

Parque móvil

El colectivo también alerta sobre la inestabilidad del parque móvil, contabilizando más de 700 supresiones de servicios este año debido a un número insuficiente de unidades operativas.

La Plataforma exige un parque fijo de unidades para Ferrol, acompañado de talleres con medios y recambios suficientes, y reclama la inmediata apertura de las estaciones de Moeche y Ponte Mera mediante la finalización de las obras pendientes.

Esta plataforma estará representada en la macromanifestación del próximo domingo tras haber mostrado su apoyo a la declaración institucional que ya han hecho suya también los plenos municipales de Ferrol y comarca, Manconunidade de Concellos, entidades sociales, culturales o deportivas.