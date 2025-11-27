Mi cuenta

Sanidad

Los socialistas pedirán a la Xunta mejoras en el Fontenla, para evitar esperas bajo la lluvia

Aseguran que varios usuarios denunciaron tener que esperar largo rato en la calle haciendo frente a aguaceros y frío

Montse Fernández
Montse Fernández
27/11/2025 17:13
Fontenla Maristany
Las colas que se producen en esta puerta son habituales a primera hora de la mañana
Emilio Cortizas
El parlamentario socialista Aitor Bouza acaba de anunciar que van a presentar una batería de propuestas en el Parlamento de Galicia para que la Xunta acometa una serie de mejoras en el centro de salud Fontenla Maristany, debido a varios episodios acontecidos recientemente con gente haciendo cola para poder acceder al recinto médico a hacerse analíticas bajo las inclemencias meteorológicas, al no disponer de un lugar en el resguardarse cuando se producen estas aglomeraciones, algo que es habitual en centro médico de la plaza de España.

Bouza explica que la propia “planificación de tarefas debería ter en conta tamén posibles condicións metereolóxicas adversas, tendo en conta que non hai espazo para agardar dentro do edificio”.

Así, sostienen los socialistas que presentarán una iniciativa parlamentaria para que se “actúe con dilixencia” habilitando un espacio cubierto para que las esperas no deban hacerse a la intemperie, y se garantice un derecho fundamental como es el de resguardarse del frío y la lluvia, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de esas personas son mayores o están enfermas. 

Del mismo modo pedirá que se tomen medidas para reducir los tiempos de espera durante las extracciones. 

