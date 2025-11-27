Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Los belenes abren sus puertas en Ferrol

El de la Orden Tercera y el de la Merced ya se podrán visitar desde este viernes

Montse Fernández
Montse Fernández
27/11/2025 13:05
El montaje podrá visitarse durante los festivos y fines de semana y desde el 19 de diciembre ya a diario
AEC
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Una cita ineludible de la Navidad ferrolana es sin duda la visita a uno de los belenes más emblemáticos, el de la Orden Tercera, que se mantiene vivo tras el fallecimiento hace ya siete años de Alfredo Martín, su principal impulsor, y también de su mujer. 

Su continuidad es posible gracias al esfuerzo de sus hijos, que rinden tributo así a la labor de sus padres y a más de 80 años de historia belenística. 

Inicialmente, el nacimiento abrirá solo durante los fines de semana y festivos hasta el 19 de diciembre. A partir de esa fecha, ya con las vacaciones escolares, podrá visitarse a diario hasta víspera de Reyes, en horario de 17.00 a 21.00 horas, como avanzó Ana Martín, la hija del popular belenista.

Concurso

Por otra parte, este año continúa el IV Concurso de Belenes Alfredo Martín, una iniciativa que nació para honrar la figura del belenista y que ha sido muy bien acogida por quienes disfrutan de este arte en la zona. Nuevamente habrá dos modalidades en concurso: los belenes familiares y los de asociaciones y colectivos varios, entregando la organización tres premios por variante. Inscripciones en el 620599403 o en el WhatsApp 605 619 356. 

El jurado visitará candidaturas hasta el 22 de diciembre. 

Otras propuestas

También abrirá sus puertas al público entre el 6 de diciembre y el 5 de enero el belén que montan en la Cofradía de la Soledad (Real, 60). Allí se recogerán alimentos no perecederos durante todas las fiestas navideñas. El espacio permanecerá abierto a visitas de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos de 12 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas

Del mismo modo, la Cofradía de las Angustias también montará su Nacimiento (Galiano 68-70), que se podrá visitar entre el 5 de diciembre y el 5 de enero, de martes a domingo, de 18.00 a 20.30 horas. La hermandad recogerá juguetes (hasta el 27 de diciembre) con destino a la operación que cada año organiza la OJE. Además, llaman a la colaboración para dar forma a su escaparate solidario, en el que se admiten donaciones de alimentos durante la apertura. 

Por su parte, la Hermandad del Santo Entierro también ha anunciado la celebración de un Café Solidario, el próximo día 20 de diciembre en el Casino Ferrolano. Avanzan que celebrarán además una cadena de favores de la que todavía no se han dado a conocer los detalles. Desde la entidad cofrade animan también a la gente a realizar sus compras navideñas en el comercio local, colaborador de la iniciativa solidaria citada anteriormente. 

Finalmente, la Merced también abrirá las puertas, este viernes, a las 18.00 horas, de su belén (calle Dolores, 42). Lo hará en un acto amenizado por el Coro Mosaico, que interpretará para la ocasión una sucesión de villancicos. Además, se servirá un chocolate solidario por un euro. Lo que se recaude irá para la bolsa de caridad de la hermandad mercedaria.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Adif tendrá que acometer obras en un tramo de menos de 2 kilómetros cuanto antes para no ralentizar la puesta en funcionamiento del tren

El tren conectará al fin Curuxeiras con Caneliñas en el segundo semestre de 2026
Marta Corral
Tapéate xurado profesional

Un Tapéate histórico: 18.000 tapas vendidas por los 24 negocios participantes de Ferrol
Montse Fernández
Imagen de la anterior edición del programa del Concello

"Xanelas do Nadal" llegará a Ortigueira para afianzar la relación entre vecinos
Verónica Vázquez
Uno de los puntos de recogida instalados en el municipio

Nuevos puntos de recogida de aceite usado en Cariño
Redacción