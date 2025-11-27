Los belenes abren sus puertas en Ferrol

El montaje podrá visitarse durante los festivos y fines de semana y desde el 19 de diciembre ya a diario AEC

Una cita ineludible de la Navidad ferrolana es sin duda la visita a uno de los belenes más emblemáticos, el de la Orden Tercera, que se mantiene vivo tras el fallecimiento hace ya siete años de Alfredo Martín, su principal impulsor, y también de su mujer.

Su continuidad es posible gracias al esfuerzo de sus hijos, que rinden tributo así a la labor de sus padres y a más de 80 años de historia belenística.

Inicialmente, el nacimiento abrirá solo durante los fines de semana y festivos hasta el 19 de diciembre. A partir de esa fecha, ya con las vacaciones escolares, podrá visitarse a diario hasta víspera de Reyes, en horario de 17.00 a 21.00 horas, como avanzó Ana Martín, la hija del popular belenista.

Concurso

Por otra parte, este año continúa el IV Concurso de Belenes Alfredo Martín, una iniciativa que nació para honrar la figura del belenista y que ha sido muy bien acogida por quienes disfrutan de este arte en la zona. Nuevamente habrá dos modalidades en concurso: los belenes familiares y los de asociaciones y colectivos varios, entregando la organización tres premios por variante. Inscripciones en el 620599403 o en el WhatsApp 605 619 356.

El jurado visitará candidaturas hasta el 22 de diciembre.

Otras propuestas

También abrirá sus puertas al público entre el 6 de diciembre y el 5 de enero el belén que montan en la Cofradía de la Soledad (Real, 60). Allí se recogerán alimentos no perecederos durante todas las fiestas navideñas. El espacio permanecerá abierto a visitas de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos de 12 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Del mismo modo, la Cofradía de las Angustias también montará su Nacimiento (Galiano 68-70), que se podrá visitar entre el 5 de diciembre y el 5 de enero, de martes a domingo, de 18.00 a 20.30 horas. La hermandad recogerá juguetes (hasta el 27 de diciembre) con destino a la operación que cada año organiza la OJE. Además, llaman a la colaboración para dar forma a su escaparate solidario, en el que se admiten donaciones de alimentos durante la apertura.

Por su parte, la Hermandad del Santo Entierro también ha anunciado la celebración de un Café Solidario, el próximo día 20 de diciembre en el Casino Ferrolano. Avanzan que celebrarán además una cadena de favores de la que todavía no se han dado a conocer los detalles. Desde la entidad cofrade animan también a la gente a realizar sus compras navideñas en el comercio local, colaborador de la iniciativa solidaria citada anteriormente.

Finalmente, la Merced también abrirá las puertas, este viernes, a las 18.00 horas, de su belén (calle Dolores, 42). Lo hará en un acto amenizado por el Coro Mosaico, que interpretará para la ocasión una sucesión de villancicos. Además, se servirá un chocolate solidario por un euro. Lo que se recaude irá para la bolsa de caridad de la hermandad mercedaria.