La Diputación y el comité de Navantia celebran la llegada a Ferrol del programa de modernización de las F-100

Formoso con la ministra de Defensa, Margarita Robles Cedida

“O maior impulso industrial para Ferrol en décadas”. Así definió el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, la noticia de aprobación por parte del Consejo de Ministros del plan de modernización de las fragatas F-100, que movilizará 3.200 millones de euros y que supone una actividad industrial importante durante una década en los astilleros ferrolanos.

Formoso recordó la reunión mantenida el pasado mes de febrero en Madrid con la ministra de Defensa, margarita Robles, para solicitar que se diese luz vede a este programa, que ahora, indicó, “se activa cun investimento histórico que mesmo supera o previsto inicialmente, ao elevarse dos 2.000 millóns anunciados ata os 3.200 aprobados”.

El presidente de la Diputación apuntó que esta decisión llega a Ferrol en un momento en el que la comarca está ya inmersa en la construcción de las fragatas F-110, un programa valorado en 4.500 millones de euros y que se extenderá también una década convirtiéndose en el proyecto de construcción de buques de guerra de mayor envergadura acometido por la Armada en las últimas cinco décadas. Y que se desarrollará íntegramente en Ferrolterra.

Las F-100 se modernizarán en Navantia para que operen hasta 2045 y generen 3.500 empleos en Ferrol Más información

El compromiso del nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC), con una inversión de 440 millones de euros y en torno a 1.800 empleos.

El impacto de todos estos programas de Defensa, resaltó el responsable del ente provincial, no se limita a Navantia, “senón que se estende a toda a industria auxiliar e a ampla rede de pequenas e medianas empresas que sustentan o ecosistema naval e industrial da comarca”, por lo que estos compromisos considera que suponen actividad, innovación, empleo y estabilidad laboral para miles de familias de la comarca de Ferrol, algo que celebra la Diputación.

Comité de empresa

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz (MAS), también celebró este jueves el anuncio del Ministerio de Defensa para la reforma y prolongación de la vida de las cinco fragatas de la serie F-100.

El representante sindical valoró que el Ministerio de Defensa "sigue apostando por Navantia, por Ferrol en concreto". No obstante, criticó al Ministerio de Hacienda por el "bloqueo na firma do convenio colectivo da plantilla".

Díaz detalló las tareas que se acometerán en los buques, que incluyen la modernización de los sistemas tecnológicos, la implementación de sistemas antidrones y la mejora de los motores para reducir el impacto medioambiental.

Díaz quiso trasladar un mensaje de compromiso a la Administración, agradeciendo al Ministerio de Defensa la "confianza" depositada. "Agradecerlle a Defensa e trasladarlle públicamente que pode seguir confiando nos traballadores de Navantia que estamos cumplindo con todos os contratos que nos acometen", afirmó en alusión a los encargos por parte del área de la que es responsable Margarita Robles.

Convenio

Sin embargo, el presidente del comité de empresa señaló que este compromiso contrasta con la situación laboral interna y mostró su incomprensión ante el estancamiento del acuerdo laboral, a pesar de que la plantilla ya lo ratificó hace más de un mes.

"Non entendemos nin por que, ninguén nos da ningunha solución, ningunha razón de por que non se firma cando xa hai máis dun mes que a plantilla ratificouno", concluyó.