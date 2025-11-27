Fuco Buxán supera un cuarto de siglo trabajando por el progreso de Ferrol desde Caranza

Parte de los integrantes de Fuco Buxán con Jorge Carrillo, en el Ateneo Ferrolán Daniel Alexandre

Precisamente cuando se cumplen 20 años del homenaje realizado en el municipio a Santiago Carrillo, el hijo del líder del Partido Comunista estatal Jorge Carrillo visita Ferrol, no para hablar de su padre sino para dar voz a otra parte de su familia, silenciada hasta la publicación, el mes pasado, de “Luchadoras”. El protagonista de la presentación que tuvo lugar ayer en el Ateneo Ferrolán fue invitado por Fuco Buxán, una asociación que lleva trabajando en la ciudad desde 1999 sobre el “pilar fundamental” que supuso Rafael Pillado y que, dos años después de su fallecimiento, le rinde homenaje superando el duro golpe y continuando una intensa actividad sociocultural a través de sus diferentes secciones.

Más de un cuarto de siglo lleva siguiendo Fuco Buxán los preceptos que plasmó Celso Emilio Ferreiro en uno de sus poemas, que la asociación quiso memorizar con su propio nombre. Este fue elegido años después de que se empezara a editar la actualmente ya desaparecida revista “Razón Socialista”, en la que escribían desde firmas locales hasta internacionales, que en este 2025 cumpliría la treintena y que constituyó el germen de toda esta trayectoria.

La idea nació “como una entidad sin ánimo de lucro, una asociación aconfesional, no partidista, plural y progresista”, tal y como apunta su actual presidenta, Susana Alaniz, que se sumó al grupo en 2004, cuando todavía “funcionaba en un local en el mercado de Caranza”. Su sede no se ha movido del barrio, aunque sí se trasladó a la calle Armada Española. El bajo alberga, entre otros materiales como un proyector, “una hermosa biblioteca, que siempre la ofrecemos para que la gente vaya, la vea y pida libros” de temáticas diversas como el feminismo, la política, la historia, “sobre el proceso del 72 tenemos muchos escritos por Rafael Pillado”, así como tres obras de sus memorias, por poner algunos ejemplos.

No obstante, siguiendo uno de los objetivos que persiguen y que caracterizan al colectivo desde su fundación, ya que “siempre hemos intentado hacer un trabajo conjunto” con todo el tejido asociativo, con la ventaja añadida de gozar de mayor visibilidad, Fuco Buxán suele organizar encuentros en otras sedes como la del propio Ateneo.

En este mismo sentido, los miembros apoyan y están implicados con una variedad de luchas sociales que abanderan otras entidades de la localidad como Ferrol con Palestina o la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril, haciéndose eco también de convocatorias como la manifestación que tendrá lugar este domingo con salida de la estación de tren, a las 12.00.Asimismo, la presidenta destaca el “empuje importante” que supone para Fuco Buxán el logro colectivo que se resolvió este mismo mes, encabezado por la asociación Memoria Histórica Democrática: la declaración de Ferrol como Lugar de Memoria, que deja “mucho trabajo por delante” a la hora de diseñar recorridos por los distintos puntos de interés al respecto.

Frentes abiertos

“Cada compañero de la directiva asume un área: por ejemplo, Víctor García Novás lleva la de cultura, que además de ser un pintor reconocido, se encarga de todo el tema de presentar exposiciones, de hacer charlas sobre artistas...”, explica Alaniz. La directiva señala algunas de las labores en las que se vuelcan otras secciones, como la de trabajo social (“la lucha por las pensiones”) o la de inmigración (a cargo de la propia presidenta, que admite estar más centrada en otras actividades en este momento, aunque sí trabajó “muchísimos años con el Foro Galego de Inmigración, en defensa de los migrantes, contra leyes de extranjería...”).

Menos de diez días para visitar la muestra de Xaime Quessada sobre el 10 de marzo en Ferrol Más información

En la misma lista se incluye la división de igualdad, en la que se enmarcó el acto alrededor del libro de Jorge Carrillo “Luchadoras”, por lo que la presentación del escritor corrió a cargo de Laura Couto, que también es responsable de otro tipo de tareas relacionadas como el manifiesto que realizó en nombre de Fuco Buxán por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Entre las cuentas pendientes aún figura cambiar de localización el monumento al 10 de marzo, “porque ese no es el sitio donde ocurrieron los hechos”, resalta la directiva. Así, pone el foco en “un error muy grande” en términos históricos que desde la entidad tuvieron la “esperanza” de revertir, en consenso con el Concello de Ferrol y Memoria Democrática, aprovechando unas obras que en principio llegarían hasta el punto en cuestión y facilitarían los trabajos. En cualquier caso, Fuco Buxán persiste y continúa con la reclamación del traslado a Porta Nova.

Además, Alaniz recuerda que “formamos parte del trabajo para hacer el monumento para recordar a los afectados por el amianto”, una causa que le toca particularmente de cerca a la asociación, ya que por esta causa “tenemos tres compañeros fallecidos: Rafael Pillado, Ramón Casteleiro y Marichi Cuadrado”.

Repaso

“Hemos traído muchísimas personalidades, como Cristina Almeida, Martín Pallín...”, rememora la presidenta sobre las conferencias organizadas (la última a cargo del profesor Xesús Alonso Montero en el Campus Industrial de Ferrol, con motivo del Ano Castelao, por el que también proyectaron el documental de Xan Leira “Consello de Galiza”, en el Antigo Hospicio).

A homenaxe a Castelao do Club de Prensa de Ferrol e Fuco Buxán comeza este xoves Más información

Asimismo, la asociación sirve de canal para presentaciones de libros como el de Jorge Carrillo o Miguel Castro Serantes, que tendrá lugar este viernes 28 en la Casa da Cultura de Valdoviño, y de otro tipo de encuentros, “siempre con un tenor de izquierda progresista”. Sin embargo, esta premisa no quita del respeto por cualquier tipo de ideas: “en nuestra asociación han participado compañeros de todos los grupos políticos, menos de derechas, la verdad”. De hecho, desde Fuco Buxán siempre entendieron que “en la diversidad de opiniones íbamos ganando prestigio y nos asentábamos mucho más”.

El luthier de Cedeira que sale a la luz a través del documental y libro de su hija, Alicia Freire Más información

En este momento suman alrededor de 160 socios, unas cifras que se vieron disminuidas por numerosas pérdidas debido al paso de los años, a pesar de que se hayan ido incorporado compañeras de menor edad. “Ahora lo que notamos es que estamos quedando ya más mayores todos y es un poco complicado atraer gente joven”, sopesa Alaniz, que da cuenta de una de las barreras que observa en este sentido, como la que tiene que ver con la propia gestión la asociación y comunicación interna

Según apunta, existe una tendencia a evitar las reuniones presenciales, algo que “para nosotros son fundamentales” a la hora de tomar decisiones, al menos hasta el momento, con el perfil de los usuarios actuales.

No obstante, la directiva responde a estos nuevos retos realizando autocrítica sobre aspectos como este, ya que “también nosotros necesitamos cambiar el lenguaje y la forma de conectar”, siendo consecuentes con el entorno social y con las dinámicas que vayan requiriendo las personas que hacen, y hagan en el futuro, realidad a Fuco Buxán: “Lo que queremos es que la asociación perdure”.

Jorge Carrillo, en el Gran Hotel, con “Luchadoras”, que fue lanzado por Almuzara el pasado mes de octubre Emilio Cortizas

La visita de Jorge Carrillo a Ferrol, el legado de Rafael Pillado “Luchadoras” es el título que presentó este jueves en el Ateneo Ferrolán su autor, Jorge Carrillo, en el que recupera la memoria de su abuela y de su madre. Su padre, Santiago Carrillo, fue el nexo que lo unió en primera instancia a Ferrol, dada su estrecha relación con Rafael Pillado: “se conocieron en los diversos viajes que hicieron, militando, escapando un poco de la situación que había acá, y fundaron el Partido Comunista en Galicia”, recuerda Susana Alaniz, presidenta de Fuco Buxán, la entidad que organizó este encuentro literario. En la obra se relatan las numerosas vicisitudes que vivieron las protagonistas, María Alivio y Carmen Menéndez, como las que tienen que ver con su escapada a Francia y su regreso, ya que fue “una familia totalmente perseguida”. A través de la madre se dio continuidad a una “enorme amistad” que sigue viva a día de hoy a través de Menéndez y de sus hijos: “los tres han venido a Ferrol a dar charlas, dos de ellos son profesores universitarios y Jorge tenía un cargo en Iberia, pero siempre empapado en la política”, recuerda Alaniz.