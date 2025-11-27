Mi cuenta

Ferrol

El tren conectará al fin Curuxeiras con Caneliñas en el segundo semestre de 2026

La Autoridad Portuaria ruega de nuevo a ADIF que "cumpla su parte" y ejecute las obras que le corresponden

Marta Corral
Marta Corral
27/11/2025 15:12
Adif tendrá que acometer obras en un tramo de menos de 2 kilómetros cuanto antes para no ralentizar la puesta en funcionamiento del tren
Adif tendrá que acometer obras en un tramo de menos de 2 kilómetros cuanto antes para no ralentizar la puesta en funcionamiento del tren
Emilio Cortizas
"Tendremos ferrocarril". Esa ha sido una de las "certezas" que ha enumerado Francisco Barea, el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao (APFS), en el discurso de bienvenida que pronunció este miércoles en el marco de la quinta edición de la Jornada Puerto-Empresa, dedicada en esta ocasión a las comunidades energéticas.

El máximo responsable portuario no ha querido pasar de puntillas por lo que fue, desde el comienzo, "nuestro gran empeño", que no ha sido otro que "garantizar que nuestros puertos estarán conectados por ferrocarril", una infraestructura que ahora está "ya en su recta final".

Ha avanzado Barea la previsión de que "en el segundo semestre del 2026 será la puesta en servicio de la conexión ferroviaria entre los puertos interior y exterior", un proyecto que supuso todo un desafío y un "reto técnico", y que es el "hito más importante" desde que se construyó la dársena de Caneliñas.

Financiación propia

Para la Autoridad Portuaria la llegada del ansiado ferrocarril, una pieza fundamental para la competitividad del ente y las empresas implantadas, trajo consigo "un gran esfuerzo técnico y económico" porque, al contrario de lo que ocurre con otras infraestructuras portuarias, los 120 millones de euros del proyecto se han sufragado en su mayor parte con fondos propios.

De hecho, Barea ha incidido en que únicamente 49 millones se han aportado por parte del Gobierno central a través de fondos europeos, lo que le parece "un agravio comparativo grande con obras similares de puertos similares que el Estado paga completamente": "No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", sentenció.

Francisco Barea

Francisco Barea: “Decir que una obra va a comenzar en semanas es muy impreciso, puede ser un año”

Más información

Si bien el presidente no ha citado nombres, señalar a la dársena vecina situada 18 kilómetros en línea recta hacia el suroeste, la coruñesa de Punta Langosteira, no sería difícil teniendo en cuenta que solo hace tres días recibía un nuevo aporte más desde el Ministerio de Transportes de 11,6 millones de euros para su acceso ferroviario.

Esperando por ADIF

En cambio, la APFS no solo ha tenido que endeudarse para afrontar la inversión ferroviaria —el coste total, con la conexión interior, es de 166 millones—, sino también insistir ante ADIF, la entidad pública empresarial adscrita al mismo Ministerio de Transportes, que acometa las obras necesarias por su parte para completar el circuito del tren.

"Nosotros cumplimos. La conexión ferroviaria será una realidad. La vía interna de este puerto exterior está finalizada y las obras complementarias en el puerto interior que dependen de la Autoridad Portuaria, en marcha", aseguró Barea, reivindicando "saber cuándo ADIF cumplirá su parte y comenzará las obras del ramal a la estación en sus terrenos para que el corte de vía que va a suponer no impida pasar trenes". 

El organismo tiene que ejecutar un tramo de 1.800 metros de vía que deberá renovar y cuyos trabajos ya adjudicó a Ferrovial el pasado mes de mayo, pero la APFS no sabe cuándo se comenzarán. Teniendo en cuenta que supondrán al menos 13 meses de trabajo, si no arrancan en breve se podrá dar la paradoja de tener finalizada la conexión portuaria interior y exterior y que los trenes no pudiesen llegar.

La actuación de la vía de espera y renovación del ramal de titularidad del Puerto comenzó hace dos semanas

Barea urge a ADIF a iniciar la renovación del ramal de acceso al puerto, ya adjudicada, en sus terrenos

Más información

En este contexto, Francisco Barea no quiso olvidarse tampoco de las reivindicaciones de la ciudad y la comarca de Ferrolterra de cara al derecho a un tren "digno", pidiendo "una vez más que tengamos la conexión que se merece de la estación a la meseta, porque la única certeza es que no se va a hacer nada y Ferrol no puede quedarse aislado. El Gobierno lo tiene que entender y saldar la deuda histórica, merecemos un ferrocarril del siglo XXI".

