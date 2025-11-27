El gobierno local aprueba los cuartos presupuestos del mandato popular

Pleno concello de Ferrol Daniel Alexandre

La ejecución del presupuesto en el último trimestre y el futuro económico del Concello con la presentación de las nuevas cuentas para 2026 centraron el pleno de fin de mes y, como siempre que se ponen sobre la mesa cuestiones económicas, los datos están en las antípodas entre gobierno y oposición.

La concejala de Facenda, Susana Sanjurjo dio cuenta antes de abordar el presupuesto para 2026 del grado de ejecución del tercer trimestre de 2025, asegurando que se ha ejecutado un 62,2% de los gastos y un 45% de inversión a 30 septiembre, hablando de un aumento del 460% con respecto al 30 de junio, casi seis millones de euros.

Unos resultados que, explicó la edila, consiguen que “todos as grandes obras do mandato estén iniciadas a día de hoxe”.

La interpretación de los grupos de la oposición reduce esa inversión en un 10% –distinguiendo licitación y obra– y a un 36% el grado de ejecución de las cuentas.

Las diferencias no menguaron a la hora de hablar de los presupuestos de 2026, que fueron aprobados con el voto favorable del grupo de gobierno y el contrario de las tres formaciones de la bancada contraria.

Previsión

La encargada de las políticas económicas del Concello, Susana Sanjurjo, expuso las cifras básicas y el camino que se seguirá con las nuevas cuentas en el próximo ejercicio y así destacó que superará los 97 millones euros, un 5,7% más que este año y cinco millones por encima del ejercicio 2024.

Entre las principales inversiones previstas están las partidas consignadas para la Cidade do deporte (4,7 millones de euros), el saneamiento rural (800.000 euros), el plan de aglomerados (800.000 euros), el de pintado y señalización (350.000 euros), la rehabilitación del mercado de Recimil (300.000 euros), Ferrol 2030 (300.000 euros), el museo de Ferrol (260.000 euros), la V fase de accesibilidad (150.000 euros), el plan de renovación de los parques infantiles o el de modernización de la iluminación, entre otras.

Rey Varela presenta un presupuesto de más de 97 millones para el año 2026 Más información

El portavoz del PSOE, Ángel Mato, criticó que se habla de “avance” y animó a los ediles del PP a salir y ver cómo están las calles o la recogida de enseres “cando non paraban de chamarnos goberno desbordado a nós”.

Acusó al ejecutivo de “vivir do conto” cuando se hablan de proyectos de otras administraciones y les solicitó dar cuenta de lo que ha hecho el ejecutivo. “Son o peor goberno que coñecín sendo concelleiro”, sentenció Mato.

Jorge Suárez (FeC) recordó que llevan dos años y medio de mandato y no un mes, por lo que la retahíla de adjudicaciones nombradas por la edila, dijo, deben plasmarse ya.

La reurbanización del Sánchez Aguilera –con partida ya en 2023– es un ejemplo, para Suárez, de que lo que figura en el papel no tiene por qué ser realidad.

Criticó además la falta de negociación con los grupos, presentando el texto en una comisión y llevándolo a pleno a continuación, sin intentar acoger incorporaciones al mismo.

Por su parte, desde el BNG, Iván Rivas pidió explicaciones sobre qué se pretende hacer en 2026, porque entre ejecuciones y planteamientos “non queda claro”. La presentación del documento a final de año no tiene sentido para el BNG, “porque chegaría con coller os do ano pasado e cambiar a data”, insistiendo en lo que más les preocupa es la presión fiscal.

Sanjurjo cerró su intervención hablando de cifras récord. Casi 100 millones de euros para continuar con la estabilidad y el crecimiento de la ciudad, anunciando que desde hoy mismo continuarán viéndose avances.

Pero más allá de los presupuestos, la edila informó también del período medio de pago, apuntando que se fija en 18,47 días y que, indicó Sanjurjo, supone abonar “na metade de tempo, é dicir, o doble de rápido que no anterior mandato”.

Apunto que se paga 17 días antes que en el anterior trimestre y que se ha disminuido el importe pendiente en un millón. Se abonaron, de este modo, diez millones, que se traducen en el 92% de pagos en plazo (125 más que en el trimestre anterior).

La edila animó al resto de concejales a que “abran os ollos e vexan, o que ven é a transformación de Ferrol, e abran as orellas e escoiten, é a cidade está en movemento.