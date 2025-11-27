Ferrol
Corte de tráfico por las obras de "Abrir Ferrol ao mar"
La medida afectará a un carril de Espíritu Santo, delante del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería
Los trabajos de la fase que se está ejecutando dentro del proyecto "Abrir Ferrol ao mar" obligará a cortar a la circulación este viernes, en horario de ocho de la mañana a seis de la tarde, un carril de la calle Espíritu Santo, en el tramo situado delante del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería.
El otro carril permanecerá abierto al tráfico y estará regulado por semáforos. Durante el fin de semana no se producirán restricciones, tal y como se informó desde el Concello.