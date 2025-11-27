Corte de tráfico por las obras de "Abrir Ferrol ao mar"

Se instalará un semáforo como se hizo en Irmandiños para regular el tráfico AEC

Los trabajos de la fase que se está ejecutando dentro del proyecto "Abrir Ferrol ao mar" obligará a cortar a la circulación este viernes, en horario de ocho de la mañana a seis de la tarde, un carril de la calle Espíritu Santo, en el tramo situado delante del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería.

El otro carril permanecerá abierto al tráfico y estará regulado por semáforos. Durante el fin de semana no se producirán restricciones, tal y como se informó desde el Concello.