Corte de tráfico por las obras de "Abrir Ferrol ao mar"

La medida afectará a un carril de Espíritu Santo, delante del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería

Redacción
27/11/2025 18:46
Se instalará un semáforo como se hizo en Irmandiños para regular el tráfico
Se instalará un semáforo como se hizo en Irmandiños para regular el tráfico
AEC
Los trabajos de la fase que se está ejecutando dentro del proyecto "Abrir Ferrol ao mar" obligará a cortar a la circulación este viernes, en horario de ocho de la mañana a seis de la tarde, un carril de la calle Espíritu Santo, en el tramo situado delante del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería

Retenciones en la calle Irmandiños

Atascos puntuales por las obras en Irmandiños

El otro carril permanecerá abierto al tráfico y estará regulado por semáforos. Durante el fin de semana no se  producirán restricciones, tal y como se informó desde el Concello.

