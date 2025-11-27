Continúan los apoyos a la manifestación por la mejora del ferrocarril
El Foro Cidadán polo Ferrocarril se reunió con el comité de Navantia, que hace suyas las demandas
El Foro Cidadán polo Ferrocarril ha mantenido este jueves un encuentro con el comité de empresa de Navantia para recabar su apoyo a la manifestación que el próximo domingo partirá de la estación de tren a las 12.00 horas y recorrerá las calles de Ferrol reclamando un tren del siglo XXI.
Desde el comité, Carlos Díaz ha manifestado el total apoyo a las reivindicaciones y se señaló la importancia de “traballar por un tren de calidade”. Recordando que volumen de trabajadores de Navantia cuenta con personas procedentes de A Coruña, Ortigueira, Betanzos y otros muchos puntos “sería realmente útil un transporte ecolóxico como é o tren, eliminar vehículos da rúa a un custe da clase traballadora”.
Desde el Foro, Esperanza Piñeiro agradeció el recibimiento de un sector “con forte tradición de reivindicación e solidaridade con todo o que ten que ver con Ferrol, polo que estamos moi satisfeitos de que nos apoien na manifestación do domingo”.
Recordó, asimismo que se ha conseguido la unión por encima de todas las ideologías políticas para manifestarse “por un tren público, sostible e que teña unha oferta acorde coas necesidades da poboación”.
Recorrido
El Foro Cidadán polo Ferrocarril recordó que la salida de la manifestación será el domingo a las 12.00 horas hacia la plaza de España, se continuará por la calle María desde la plaza de España a Amboage y se regresará por la calle Real hacia la plaza de Armas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.
Una vez concluido el acto del día 30, desde el Foro se recuerda que “continuaremos co noso obxectivo, para manter reunións con Renfe, ADIF, Xunta ata chegar ao Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”.