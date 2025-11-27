Continúan los apoyos a la manifestación por la mejora del ferrocarril

Miembros del Foro en el Ateneo J. G.

El Foro Cidadán polo Ferrocarril ha mantenido este jueves un encuentro con el comité de empresa de Navantia para recabar su apoyo a la manifestación que el próximo domingo partirá de la estación de tren a las 12.00 horas y recorrerá las calles de Ferrol reclamando un tren del siglo XXI.

El informe de Cofer sobre movilidad incide en la falta de competitividad de la conexión ferroviaria Más información

Desde el comité, Carlos Díaz ha manifestado el total apoyo a las reivindicaciones y se señaló la importancia de “traballar por un tren de calidade”. Recordando que volumen de trabajadores de Navantia cuenta con personas procedentes de A Coruña, Ortigueira, Betanzos y otros muchos puntos “sería realmente útil un transporte ecolóxico como é o tren, eliminar vehículos da rúa a un custe da clase traballadora”.

Desde el Foro, Esperanza Piñeiro agradeció el recibimiento de un sector “con forte tradición de reivindicación e solidaridade con todo o que ten que ver con Ferrol, polo que estamos moi satisfeitos de que nos apoien na manifestación do domingo”.

La movilización del domingo por el derecho al tren en Ferrol sigue sumando apoyos con los del BNG y UGT Más información

Recordó, asimismo que se ha conseguido la unión por encima de todas las ideologías políticas para manifestarse “por un tren público, sostible e que teña unha oferta acorde coas necesidades da poboación”.

Recorrido

El Foro Cidadán polo Ferrocarril recordó que la salida de la manifestación será el domingo a las 12.00 horas hacia la plaza de España, se continuará por la calle María desde la plaza de España a Amboage y se regresará por la calle Real hacia la plaza de Armas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Una vez concluido el acto del día 30, desde el Foro se recuerda que “continuaremos co noso obxectivo, para manter reunións con Renfe, ADIF, Xunta ata chegar ao Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”.