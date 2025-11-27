Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Continúan los apoyos a la manifestación por la mejora del ferrocarril

El Foro Cidadán polo Ferrocarril se reunió con el comité de Navantia, que hace suyas las demandas

Redacción
27/11/2025 22:28
Miembros del Foro se reunieron este sábado en el Ateneo
Miembros del Foro en el Ateneo
J. G.
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Foro Cidadán polo Ferrocarril ha mantenido este jueves un encuentro con el comité de empresa de Navantia para recabar su apoyo a la manifestación que el próximo domingo partirá de la estación de tren a las 12.00 horas y recorrerá las calles de Ferrol reclamando un tren del siglo XXI.

Reunión de la mesa de trabajo de Cofer con otros agentes

El informe de Cofer sobre movilidad incide en la falta de competitividad de la conexión ferroviaria

Más información

Desde el comité, Carlos Díaz  ha manifestado el total apoyo a las reivindicaciones y se señaló la importancia de “traballar por un tren de calidade”. Recordando que volumen de trabajadores de Navantia cuenta con personas procedentes de A Coruña, Ortigueira, Betanzos y otros muchos puntos “sería realmente útil un transporte ecolóxico como é o tren, eliminar vehículos da rúa a un custe da clase traballadora”.

Desde el Foro, Esperanza Piñeiro agradeció el recibimiento de un sector “con forte tradición de reivindicación e solidaridade con todo o que ten que ver con Ferrol, polo que estamos moi satisfeitos de que nos apoien na manifestación do domingo”.

Rueda de prensa del BNG este miércoles en su sede de Ferrol

La movilización del domingo por el derecho al tren en Ferrol sigue sumando apoyos con los del BNG y UGT

Más información

Recordó, asimismo que se ha conseguido la unión por encima de todas las ideologías políticas para manifestarse “por un tren público, sostible e que teña unha oferta acorde coas necesidades da poboación”.

Recorrido

El Foro Cidadán polo Ferrocarril recordó que la salida de la manifestación será el domingo a las 12.00 horas hacia la plaza de España, se continuará por la calle María desde la plaza de España a Amboage y se regresará por la calle Real hacia la plaza de Armas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Una vez concluido el acto del día 30, desde el Foro se recuerda que “continuaremos co noso obxectivo, para manter reunións con Renfe, ADIF, Xunta ata chegar ao Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Jornada Puerto-Empresa

Autosuficiencia energética y sostenible: la APFS marca el rumbo para ser "faro verde" desde Ferrol
Marta Corral
Ateneo Ferrolano presentación libro Luchadoras de Jorge Carrillo con Fuco Buxán

Fuco Buxán supera un cuarto de siglo trabajando por el progreso de Ferrol desde Caranza
Rita Tojeiro Ces
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec

A la venta desde este viernes las localidades para la siguiente ronda de la Eurocup
Redacción
Imagen del acto de inauguración de la peña

La peña El Camarote llena Fene de pasión racinguista
Juan Quijano