Cirujanos de toda Galicia se citan en Ferrol hoy y mañana

El Área Sanitaria de Ferrol acoge hoy y mañana la LXIX reunión anual de la Sociedade de Cirurxía de Galicia (Sociga), que tendrá lugar en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, con más de 160 personas inscritas.

Según se informa desde este departamento sanitario durante el encuentro se presentarán un total de 58 comunicaciones tipo póster, vídeo y orales, de las que 11 son de esta Área, “o que da conta da implicación da mesma neste ámbito”, afirman .

Se sucederán, entre otras cuestiones, tres talleres en el Hospital Naval; y cuatro mesas y tres conferencias sobre la actualidad en el ámbito quirúrgico, en el Marcide.

Desde el Comité Organizador, el cirujano Ramón López de los Reyes, asegura que en esta edición, “quixemos manter o espírito de proximidade e participación que caracteriza á nosa sociedade, apostando por un programa científico dinámico e diverso, no que se abordarán temas clave para a nosa especialidade nas mesas como cirurxía de mama, parede abdominal, intelixencia artificial aplicada á cirurxía, urxencias e catástrofes, entre outros.

En el acto inaugural, previsto para las 17.30 horas, se contará con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, así como el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey.

El responsable del Servicio de Cirurxía del CHUF, presidente a su vez de la Sociga, Manuel Díaz Tie, señala que este encuentro se convertirá en el mejor marco para la “reflexión a para compartir experiencias”. Así, añade que cada vez hay más subespecialización en este campo, y “procuramos os temas máis transversais posibles, que poidan interesar a toda a especialidade”.

En lo que se refiere a la mama, explican que “teñen cambiado os protocolos, os cribados en Galicia son potentes e detectan máis precozmente as lesións e, ademáis, fanse cirurxías menos agresivas”.

En lo tocante a la pared abdominal, las nuevas tecnologías han modificado el escenario actual y también la técnica, con participación de referencias a nivel gallego y nacional.

Asimismo, precisan que la Inteligencia Artificial “é unha realidade para a que hai que estar preparados”, por lo que el encuentro contará, entre otros, con la máxima autoridad en IA en Galicia, el profesional del Citius, Alberto Bugarín, por poner un ejemplo, indican.

Asimismo, en la última de las mesas de trabajo se abordará la ponencia “Urxencias e Catástrofes, do básico ó Complexo”, con la que pretenden resaltar la importancia de estar preparados para una posible urgencia o emergencia, “calquera cirurxián pódese ver implicado nalgún momento nunha catástrofe”, subrayan los expertos.

En esa línea, Ramón López de los Reyes recuerda que “asisten persoas con moita experiencia en cada un deses ámbitos, de traballo, contamos con relatores de gran prestixio a nivel nacional, como profesionais da primeira unidade de catástrofes e urxencias de España”.

En el marco de este encuentro se celebrará también la reunión de los miembros de la directiva de la Sociedade, la Asamblea General de la misma, una reunión del grupo gallego de tutores de Cirurxía Xeral, así y como el encuentro del Grupo Galego de Coloproctoloxía, en el que se ponen en común protocolos en materia de cáncer de colon y recto, o fístulas anales, además de revisar estudios multicéntricos.