Autosuficiencia energética y sostenible: la APFS marca el rumbo para ser "faro verde" desde Ferrol

Emilio Cortizas

Con la descarbonización en el horizonte, conscientes del vertiginoso descenso de tráfico que traería parejo, la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao (APFS) quiso hacer de la crisis una ventaja competitiva anticipándose a la transición energética para consolidarse como uno de los puertos más atractivos a través del autoabastecimiento, lanzando una señal luminosa desde el noroeste, como un “faro verde”.

La travesía hacia la creación de una gran comunidad energética bajo el paraguas portuario se analizó este jueves en la quinta edición de la Jornada Puerto-Empresa que organizó el organismo que preside Francisco Barea en el edificio Prioriño, un escenario que simboliza en sí mismo la transformación que está viviendo Ferrolterra y el papel crucial del Puerto como uno de los principales agentes tractores.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, encabezaron la lista de autoridades que cortaron la cinta inaugural de una cita eminentemente técnica que profundizó en los retos y oportunidades de la conversión de las dársenas en un hub de energía verde.

Rey Varela dirigiéndose a una sala a rebosar Emilio Cortizas

El alcalde, José Manuel Rey Varela; la delegada territorial, Martina Aneiros; el Almirante Jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, y la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, completaron la lista de asistentes a unas ponencias que abarrotaron la sala y giraron en torno a “El Puerto, comunidad energética”.

Agente tractor

El titular del gobierno gallego destacó en su discurso el papel de los grandes puertos gallegos como “parte máis importante do crecemento do territorio, motores fundamentais”, felicitándose porque el de Ferrol-San Cibrao sea “un elemento tractor de Ferrolterra”, valoró, asegurando que “quen sexa capaz de producir enerxías do futuro e de fixar industrias que necesitan delas no propio territorio, está nunha posición punteira e terá unha enorme vantaxe”.

Barea durante el discurso inaugural Emilio Cortizas

Por su parte, Rey Varela tiró de historia para recordar que el Arsenal, el astillero de Navantia y el puerto constituyeron desde hace 300 años “as tres patas” fundamentales que convirtieron Ferrol en una ciudad de futuro, insistiendo en la capacidad de resiliencia de la APFS para transformar en “fortalezas” las “dificultades” que trajo consigo la caída del mercado del carbón y aplaudiendo que estaba siendo un agente clave en la llegada de inversión privada, que cifró en un incremento de más del 25% en los últimos dos años.

Certezas

El anfitrión, Francisco Barea, hizo balance de la travesía que el Puerto ha emprendido para llegar a ser “uno de los más avanzados de Europa en transición energética”, describiendo la infraestructura ferrolana como “un ecosistema innovador que transformará las dársenas en un hub energético verde, con una gran fotovoltaica, con el hidrógeno y sus derivados; con producción y almacenamiento, y con un modelo de autoconsumo compartido para comunidad portuaria y buques”.

El tren conectará al fin Curuxeiras con Caneliñas en el segundo semestre de 2026 Más información

Con esa hoja de ruta, tras perder los tráficos de combustibles fósiles y navegando en la incertidumbre de Alcoa, “diseñamos el Puerto del futuro para el Ferrol del futuro y la Galicia del futuro” que ahora requiere “dar un paso más” y, por eso, anunció el presidente que había llegado “el momento de las certezas, que es lo que buscan las empresas, lo que atrae las inversiones y lo que refuerza el sentimiento de orgullo por lo que somos y podemos llegar a ser”.

Empezando por la certidumbre de que “tendremos ferrocarril” —fechando en el segundo semestre del 2026 el arranque de la conexión—, Barea enumeró otras, como el funcionamiento de las dos terminales de líquidos finalizadas el próximo año que están llamadas a ser “otro de nuestros grandes pilares de desarrollo” junto con Reganosa y Forestal del Atlántico, y el impulso de la terminal de contenedores con el arranque del tren y la apuesta de Yilport por seguir potenciando Caneliñas.

Premio para Amarradores, la tercera generación de trabajadores portuarios con ADN ferrolano Más información

“Y les traslado también la certeza de que Ferrol seguirá siendo un referente de eólica marina, tanto fija como flotante”, añadió, mencionando a “aliados” como WindWaves y Proinlosa, y citando a Global Ports Holding, la nueva terminalista de cruceros, que triplicará el número de cruceristas que pisarán Curuxeiras en los próximos tres años.

Ponencias especializadas

El director de la APFS, Jesús Casás, abrió el turno de ponencias con una interesante descripción de la transformación del Puerto en un nodo estratégico, profundizando después en las características de las comunidades energéticas y su marco jurídico el Smart Energy Project Manager de ITG, Pablo Álvarez, y el abogado y profesor Cristóbal Dobarro.

Siete entidades empresariales de Ferrol entran en la Cámara de Comercio Más información

El responsable de Renovables en Ghenova Energía, Adolfo Rozadillas, abordó el suministro a través de los OPS, mientras que Rafael Gómez, de Proinlosa, habló de la cadena de valor; el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, sobre desarrollo energético, y el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, acerca del regreso de los servicios camerales a Ferrol.