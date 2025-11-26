Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Últimas horas para anotarse en la VI Carrera del 25 N del domingo en Ferrol

Los actos del Concello se retoman este jueves con un coloquio que se celebra en la Casa da Muller

Montse Fernández
Montse Fernández
26/11/2025 22:48
Concello de Ferrol acto 25 N
Acto del 25 N en el Concello de Ferrol 
Daniel Alexandre
Hasta la medianoche de este jueves 27 está abierto el plazo para poder participar en la VI Carreira e Camiñada contra a Violencia que organiza el Ayuntamiento de Ferrol el domingo 30 como broche final a los actos del 25 N.

Hasta ahora en el portal www.carreirasgalegas.com figuran como inscritas en la carrera de cinco kilómetros 414 personas, mientras que en la andaina se han anotado un poco menos, 398. Más de ochocientas personas que podrán recoger sus dorsales hoy y mañana en la Casa da Muller (09:00 a 14.00 horas), o bien el mismo día de la carrera.

En cuanto a los actos previstos por el Concello, cabe citar que este jueves por la tarde (19 h.) la Casa da Muller acogerá un coloquio sobre “A invisibilidade da muller nas artes como causa de violencia de xénero”, de mano de la historiadora Marisé Pena. También en el Edificio Social, el viernes se desarrollará otra charla sobre “A cara B das violencias machistas” (de 10.30 a 13.30 horas).

Tanto el viernes como el sábado, la acción se trasladará a los locales de hostelería de la urbe, con un espectáculo itinerante de microteatro. En la tarde del sábado el Jofre acoge el acto institucional del 25 N.

