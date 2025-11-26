Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Nabizas de Monfero, las últimas judías del país y el “trío naranja” para salir invicto del invierno

A Estiba da Vella, en el mercado de Ferrol, solo despacha frutas y verduras de proximidad

Marta Corral
Marta Corral
26/11/2025 22:32
Los cítricos de invierno con origen local rebosan en A Estiba da Vella
Los cítricos de invierno con origen local rebosan en A Estiba da Vella
F. C.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Las mejores aliadas para afrontar los meses más fríos esquivando los catarros son las frutas y verduras de temporada que, en puestos como A Estiba da Vella, tienen además el plus de ser kilómetro cero, “del país”

Por eso este miércoles eran pocos los que podían resistirse al ver las judías locales al pasar por delante del puesto que Isabel Lama tiene en el Mercado de A Magdalena, en Ferrol, y advierte de se trata de las últimas que podrá ofrecer. 

Junto a ellas, sobresalen en estos días el “trío” cítrico formado por la naranja, la mandarina y la clementina, “que están dulcísimas y muy buenas”, complementadas también con el poder antioxidante de la granada, otra fruta que está en todo su esplendor. 

Últimas cerezas locales en el mercado de Ferrol, la fruta más playera con permiso del melón y la sandía

Más información

Además, cambiando para el bando de las verduras, Isabel cita otras tres imprescindibles a estas alturas del año: coliflor, nabiza y repollo. La primera no falta en muchas mesas navideñas, acompañando al tradicional bacalao, mientras que el tercero es el favorito para “filtrar” con un buen cocido el 1 de enero. 

Entremedias, explica la placera que trae de Monfero las nabizas, por lo que “ya tiran un poco al grelo, que aún vendrá a partir del próximo mes”. 

Llaman asimismo la atención en A Estiba los hermosos tomates que nos hacen viajar en el tiempo al verano, pero a su lado, los orejones, los dátiles, las pasas y los polvorones nos recuerdan enseguida que estamos a las puertas de la Navidad. 

Las judías más tiernas y la fruta de hueso llegan como anticipo del verano al mercado de Ferrol

Más información

Y, en esta tesitura, nadie debería olvidarse de las uvas porque, confirma Isabel, “siempre solemos esperar a última hora y es una locura”. En este sentido, aprecia que de un tiempo a esta parte “nos hemos vuelto todos muy finos y la queremos sin pepita y pequeña, aunque la más rica es la que la tiene, la de toda la vida”. 

Sin embargo, en A Estiba madrugarán todavía más que de costumbre para seleccionar las mejores y que den toda la suerte del mundo a su clientela. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Tu Especialista Responde

‘Tu especialista responde’, el consultorio de salud para los lectores de la Editorial El Ideal Gallego
Redacción
Por orden, los vicerrectores de los Campus de Ourense, Ferrol, Lugo y Pontevedra

Las Jornadas Nacionales de Campus Periféricos de León cuentan con el área ferrolana
Redacción
Rastrillo de Nuestra señora del Carmen en Real 185

Abarrote en el rastrillo
Montse Fernández
La autora, Julia López (Jule Paz de Paz), presentó el libro en el Ateneo Ferrolán este mismo mes

Los resultados de la biblioterapia de Jule Paz, ahora en Afundación
Redacción