Los cítricos de invierno con origen local rebosan en A Estiba da Vella F. C.

Las mejores aliadas para afrontar los meses más fríos esquivando los catarros son las frutas y verduras de temporada que, en puestos como A Estiba da Vella, tienen además el plus de ser kilómetro cero, “del país”.

Por eso este miércoles eran pocos los que podían resistirse al ver las judías locales al pasar por delante del puesto que Isabel Lama tiene en el Mercado de A Magdalena, en Ferrol, y advierte de se trata de las últimas que podrá ofrecer.

Junto a ellas, sobresalen en estos días el “trío” cítrico formado por la naranja, la mandarina y la clementina, “que están dulcísimas y muy buenas”, complementadas también con el poder antioxidante de la granada, otra fruta que está en todo su esplendor.

Además, cambiando para el bando de las verduras, Isabel cita otras tres imprescindibles a estas alturas del año: coliflor, nabiza y repollo. La primera no falta en muchas mesas navideñas, acompañando al tradicional bacalao, mientras que el tercero es el favorito para “filtrar” con un buen cocido el 1 de enero.

Entremedias, explica la placera que trae de Monfero las nabizas, por lo que “ya tiran un poco al grelo, que aún vendrá a partir del próximo mes”.

Llaman asimismo la atención en A Estiba los hermosos tomates que nos hacen viajar en el tiempo al verano, pero a su lado, los orejones, los dátiles, las pasas y los polvorones nos recuerdan enseguida que estamos a las puertas de la Navidad.

Y, en esta tesitura, nadie debería olvidarse de las uvas porque, confirma Isabel, “siempre solemos esperar a última hora y es una locura”. En este sentido, aprecia que de un tiempo a esta parte “nos hemos vuelto todos muy finos y la queremos sin pepita y pequeña, aunque la más rica es la que la tiene, la de toda la vida”.

Sin embargo, en A Estiba madrugarán todavía más que de costumbre para seleccionar las mejores y que den toda la suerte del mundo a su clientela.