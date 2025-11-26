Los resultados de la biblioterapia de Jule Paz, ahora en Afundación

La autora, Julia López (Jule Paz de Paz), presentó el libro en el Ateneo Ferrolán este mismo mes Jorge Meis

Jule Paz de Paz es el pseudónimo con el que Julia López firma “La mujer trabajadora en la empresa: salud mental” una obra que la autora escribió por recomendación de su psiquiatra y que presentará este jueves 27 en el Espazo +60 de Afundación Ferrol, en el Aula de Roteiros de la tercera planta, a las 10.30 horas.

La escritora es una trabajadora del metal ya jubilada, un ámbito profesional tradicionalmente masculinizado sobre el que pone el foco en el ejemplar, así como en muchas otras temáticas que se sirvieron como parte de su proceso de biblioterapia.