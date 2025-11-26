Las máquinas entran a parchear el Sánchez Aguilera en un nuevo episodio de su "historia interminable"

Hasta la maquinaria pesada sufre las consecuencias de los socavones Daniel Alexandre

La maquinaria encargada de aplanar de nuevo el firme del aparcamiento disuasorio ubicado en el antiguo Campo de Bilbao, en el recinto del cuartel Sánchez Aguilera, ha empezado este miércoles la faena, suponiendo el enésimo arreglo de una superficie que pide a gritos una solución definitiva.

Es la empresa Misturas, que es la adjudicataria del servicio municipal de mantenimiento de viales, quien se ha hecho con el contrato menor que asumió por 13.331 euros. Así, este nuevo parche se suma a los anteriores a la espera de que el proyecto urbano para el antiguo acuartelamiento que ya es propiedad del Concello ponga coto a los socavones.