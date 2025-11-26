Mi cuenta

Las máquinas entran a parchear el Sánchez Aguilera en un nuevo episodio de su "historia interminable"

Desde este miércoles se han podido ver los primeros trabajos para tratar de rebajar los socavones

Redacción
26/11/2025 22:45
Sánchez Aguilera inicio obras
Hasta la maquinaria pesada sufre las consecuencias de los socavones
Daniel Alexandre
