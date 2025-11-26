Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Las Jornadas Nacionales de Campus Periféricos de León cuentan con el área ferrolana

Participan las tres universidades públicas gallegas y en representación de la UDC está la vicerrectora local

Redacción
26/11/2025 23:18
Por orden, los vicerrectores de los Campus de Ourense, Ferrol, Lugo y Pontevedra
Por orden, los vicerrectores de los Campus de Ourense, Ferrol, Lugo y Pontevedra
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

A lo largo de dos jornadas que se clausuraron este mismo miércoles, el Campus Industrial de Ferrol, que fue el primero del Sistema Universitario de Galicia –SUG– en obtener el sello de especialización, participó en la primera edición de las Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, en Ponferrada. Este evento se fundamenta en el objetivo de crear un espacio para la reflexión y el diálogo, de manera que se compartan experiencias y buenas prácticas entre los implicados.

La finalidad por la que la Universidad de León organiza este encuentro también es el refuerzo de la importancia de este tipo de campus singulares, como es el de la ciudad naval, como motores de cohesión social y de desarrollo del territorio.

Las jornadas se celebraron en el Campus de Ponferrada, en la comarca del Bierzo, con la representación de cerca de 20 universidades de todo el Estado, entre las que se encuentran las tres universidades públicas que hay en Galicia: da Coruña –UDC–, de Santiago de Compostela –USC– y de Vigo –UVigo–.

Estas están representadas por los vicerrectores del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; de Organización Académica y del Campus de Lugo, Francisco José Fraga; del de Ourense, Francisco Javier Rodríguez, y del de Pontevedra, Eva María Lantarón.

Algunos de estos casos están acreditados con sus respectivos sellos de especialización, como en Ferrol, que se trata del Campus Industrial, mientras que los de Lugo y Ourense, respectivamente, tienen los sobrenombres de Terra y Auga.

Fuera del ámbito autonómico, también se desplazaron a la capital comarcal representantes de campus periféricos como por ejemplo de Alcoy (Universitat Politècnica de València), de Ávila (Universidad de Salamanca), da Bahía de Algeciras (Universidad de Cádiz), de Ceuta y Melilla (Universidad de Granada), de Igualada (Universidad de Lleida), de las Terres de l´Ebre (Universitat Rovira i Virgili), de Menorca (Universidad de las Islas Baleares), de Jaén (Universidad de Jaén), de Jerez (Universidad de Cádiz) o de Segovia (Universidad de Valladolid).

Pioneros en Galicia

Al menos hasta 2028, el Campus de Ferrol (UDC) mantendrá el sello de excelencia que renovó en diciembre del pasado 2023, un reconocimiento que impulsa la Xunta con el objetivo de fortalecer las estructuras de campus no centrales, de forma que se aprovechan sus potencialidades y se vuelven más competitivos a través de su especialización.

El Campus Industrial nació en 2015 siguiendo seis líneas estratégicas y está previsto que en los próximos años se centre en otras nuevas como son las áreas eléctrica y electrónica, las telecomunicaciones y la informática, así como en la investigación de fabricación aditiva e industria 4.0.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Tu Especialista Responde

‘Tu especialista responde’, el consultorio de salud para los lectores de la Editorial El Ideal Gallego
Redacción
Rastrillo de Nuestra señora del Carmen en Real 185

Abarrote en el rastrillo
Montse Fernández
La autora, Julia López (Jule Paz de Paz), presentó el libro en el Ateneo Ferrolán este mismo mes

Los resultados de la biblioterapia de Jule Paz, ahora en Afundación
Redacción
Lino López dando instrucciones a sus jugadoras

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Puede que hayan sido los mejores minutos en defensa de la temporada”
Iago Couce