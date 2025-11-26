Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Las F-100 se modernizarán en Navantia para que operen hasta 2045 y generen 3.500 empleos en Ferrol

Los buques, con base en el Arsenal, se adaptarán en el astillero generando un impacto de 215 millones de euros en el PIB

Redacción
26/11/2025 14:06
Imagen de archivo de una reparación de las F-100 en Navantia en 2021
Imagen de archivo de una reparación de las F-100 en Navantia en 2021
Jorge Meis
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles la orden de ejecución para la modernización de las fragatas F-100, las de la clase "Álvaro de Bazán" y que tienen base en Ferrol. Se trata de unos trabajos que acometerá Navantia y cuya contratación era ya inminente.

Así lo ha anunciado la empresa pública, precisando que la modernización tendrá un valor estimado de 3.200 millones de euros y una duración de 120 meses que se cuentan a partir del día siguiente de la firma de la orden de ejecución. 

La obra se ejecutará en las instalaciones del astillero ferrolano, calculándole un impacto anual medio de 215 millones de euros en el PIB y de 3.500 empleos, contando los directos, indirectos e inducidos por la actividad económica. 

La modernización de las cinco fragatas F-100 permitirá alargar su ciclo vital otras dos décadas

Más información

El programa forma parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa aprobado por el Gobierno central el pasado mes de abril, recuerdan desde Navantia. 

La mitad de su vida

Las F-100 fueron construidas por Navantia Ría de Ferrol y entregadas entre el 2002 y el 2012, por lo que están ahora en la mitad de su ciclo de vida útil.

En este contexto, el programa pretende prolongar su operatividad hasta 2045, eliminando las obsolescencias identificadas en los buques, dotándolos de comunalidad a los sistemas actualizados, mejorando su eficiencia y adaptándose a la normativa medioambiental.

UGT de Cádiz reclama para el astillero gaditano la modernización de las F-100

Más información

Navantia colaborará estrechamente con la Armada para modernizar las F-100, reconocidas internacionalmente como uno de los mejores buques multipropósito del mundo, con el fin de mantener sus capacidades en la vanguardia tecnológica", expresó el presidente de factoría, Ricardo Domínguez.

Pionera

Añadió además que "junto con las F-110 que se encuentran ya en construcción, Navantia contribuirá así a dotar a España de las mejores capacidades defensivas en la mar”. Con todo, recuerdan desde la factoría que el programa de las F-100 desarrollado para la Armada representa "uno de los hitos tecnológicos e industriales más relevantes de la construcción naval europea".

Fue el primer desarrollo europeo en integrar el sistema AEGIS, "posicionando a Navantia como un referente global en plataformas navales de alta complejidad e impulsando su actividad exportadora", trasladan. Los de la clase "Álvaro de Bazán", alabada con frecuencia en todo el mundo, son los "buques insignia en grupos de combate y ofrecen protección integral a la flota y proyección internacional de capacidades".

