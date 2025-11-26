La prevención de accidentes en hogares y espacios públicos centra el congreso del Icoiig en Ferrol

Jornada de apertura del congreso en el CIS de A Cabana Daniel Alexandre

El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (Icoiig) con el respaldo de la Xunta de Galicia inauguró este miércoles en las instalaciones de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) en el CIS de A Cabana el Congreso de Seguridade Industrial que sitúa a Ferrol como el epicentro gallego de esta materia y se prolonga hasta hasta este jueves.

El decano de la entidad, Julio García Cordonié fue el encargado de abrir las sesiones para dar paso al secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, quien abogó por aumentar la inversión en seguridad industrial como refuerzo de la competitividad al ganar en “solvencia e atracción”.

Público en el congreso de Seguridade Industrial Daniel Alexandre

También tomó la palabra la responsable del Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial de la Junta de Castilla y León, Miriam Conde; el responsable de Mantenimiento de Máquinas de Navantia Ría de Ferrol, Álvaro Castro Arroyo, y su homóloga en el Servicio de Política Industrial del Principado de Asturias, María Elena Colunga Argüelles. Asimismo, se celebraron dos mesas sobre buenas prácticas en el sector público y seguridad en el privado.

Este jueves, jornada dedicada a las aplicaciones, intervendrá el director territorial da Coruña en la Consellería de Industria, Isidoro Martínez, y cerrará la delegada en Ferrol, Martina Aneiros, contando entremedias con la participación de Ana Cupeiro, Rafael Suárez, Juanma Sánchez-Albornoz, Ignacio Cáceres, Magaly Arias, Rubén Rodríguez Varela, Coral Souto y Ramón Cortés.