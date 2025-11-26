La movilización del domingo por el derecho al tren en Ferrol sigue sumando apoyos con los del BNG y UGT

Rueda de prensa del BNG este miércoles en su sede de Ferrol F. C.

La manifestación programada el próximo domingo a las 12.00 horas desde el Foro Cidadán polo Ferrocarril para defender el derecho al tren en Ferrolterra, con salida desde la estación, no deja de sumar respaldos a medida que se acerca la fecha de una convocatoria que se prevé multitudinaria.

Este mismo miércoles, el sindicato UGT y el Bloque Nacionalista Galego convocaron sendas ruedas de prensa junto a miembros de la plataforma para desgranar las reivindicaciones y animar a la participación de la ciudadanía como un colectivo sin “colores políticos”.

El secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores, Jose Ángel Ventureira, compareció junto a Fernando Ramos, uno de los portavoces de la iniciativa, lamentando que de la situación actual del transporte ferroviario se desprende que “Ferrol non existe” y tildando las infraestructuras de “tercermundistas”, subrayando además la importancia del apoyo y la implicación ciudadana.

Comparecencia de UGT en su sede este miércoles F. C.

Por su parte, los nacionalistas anunciaban en voz de su responsable comarcal, Pilar Lozano, que su diputado en el Congreso, Néstor Rego, acudirá a la manifestación.

Enumeraba asimismo el parlamentario Mon Fernández las reclamaciones que desde el BNG llevan “máis de tres décadas” exigiendo y que suponen, a su juicio, un “intolerable desleixo evidente” del Gobierno central y de la Xunta de Galicia, expuso, tanto con respecto al servicio que comunica la ciudad con Ortegal y el norte de la península como el que la conecta con A Coruña.

Esperanza Piñeiro, portavoz del Foro, remarcó el hito que supone haber puesto esta vez “os intereses de Ferrol por diante dos intereses políticos”, llamando a una participación masiva para darle todo el peso posible a esta histórica demanda que es, a fin de cuentas, un derecho.

Moeche

El Concello de Moeche también se reunió con el Foro para darles su respaldo en boca de la alcaldesa Beatriz Bascoy, que les trasladó el trabajo que han hecho desde el grupo de gobierno durante todos estos años en el mismo sentido.

Con todo, han animado a la participación porque "é fundamental que a veciñanza de Moeche e de toda Ferrolterra nos mobilicemos. Temos que demostrar que non estamos dispostos a aceptar un servizo deficiente e que esiximos o compromiso das administracións competentes".