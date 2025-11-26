Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La movilización del domingo por el derecho al tren en Ferrol sigue sumando apoyos con los del BNG y UGT

Los nacionalistas y el sindicato comparecían ayer junto a miembros del Foro Cidadán polo Ferrocarril

Marta Corral
Marta Corral
26/11/2025 22:20
Rueda de prensa del BNG este miércoles en su sede de Ferrol
Rueda de prensa del BNG este miércoles en su sede de Ferrol
F. C.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La manifestación programada el próximo domingo a las 12.00 horas desde el Foro Cidadán polo Ferrocarril para defender el derecho al tren en Ferrolterra, con salida desde la estación, no deja de sumar respaldos a medida que se acerca la fecha de una convocatoria que se prevé multitudinaria. 

Este mismo miércoles, el sindicato UGT y el Bloque Nacionalista Galego convocaron sendas ruedas de prensa junto a miembros de la plataforma para desgranar las reivindicaciones y animar a la participación de la ciudadanía como un colectivo sin “colores políticos”. 

El secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores, Jose Ángel Ventureira, compareció junto a Fernando Ramos, uno de los portavoces de la iniciativa, lamentando que de la situación actual del transporte ferroviario se desprende que “Ferrol non existe” y tildando las infraestructuras de “tercermundistas”, subrayando además la importancia del apoyo y la implicación ciudadana. 

Comparecencia de UGT en su sede este miércoles
Comparecencia de UGT en su sede este miércoles
F. C.

Por su parte, los nacionalistas anunciaban en voz de su responsable comarcal, Pilar Lozano, que su diputado en el Congreso, Néstor Rego, acudirá a la manifestación. 

Enumeraba asimismo el parlamentario Mon Fernández las reclamaciones que desde el BNG llevan “máis de tres décadas” exigiendo y que suponen, a su juicio, un “intolerable desleixo evidente” del Gobierno central y de la Xunta de Galicia, expuso, tanto con respecto al servicio que comunica la ciudad con Ortegal y el norte de la península como el que la conecta con A Coruña

Esperanza Piñeiro, portavoz del Foro, remarcó el hito que supone haber puesto esta vez “os intereses de Ferrol por diante dos intereses políticos”, llamando a una participación masiva para darle todo el peso posible a esta histórica demanda que es, a fin de cuentas, un derecho. 

Moeche

El Concello de Moeche también se reunió con el Foro para darles su respaldo en boca de la alcaldesa Beatriz Bascoy, que les trasladó el trabajo que han hecho desde el grupo de gobierno durante todos estos años en el mismo sentido.

Con todo, han animado a la participación porque "é fundamental que a veciñanza de Moeche e de toda Ferrolterra nos mobilicemos. Temos que demostrar que non estamos dispostos a aceptar un servizo deficiente e que esiximos o compromiso das administracións competentes".

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

CIS A Cabana Xornadas de Seguridade industrial

La prevención de accidentes en hogares y espacios públicos centra el congreso del Icoiig
Redacción
Tres de los últimos cinco ejemplares que quedaron en pie en Irmandiños

La aprobación de los presupuestos para 2026 centra el último pleno de noviembre
Redacción
Catabois visita a las obras del parque canino

Comienza el acondicionamiento del antiguo campo de tiro de Catabois, que se convertirá en parque
Redacción
Karolina Sotolova acabó la primera parte con diez puntos

El Baxi Ferrol, a la siguiente fase como los grandes (92-49)
Iago Couce