Ferrol

La aprobación de los presupuestos para 2026 centra el último pleno de noviembre

Redacción
26/11/2025 22:12
Tres de los últimos cinco ejemplares que quedaron en pie en Irmandiños
Tres de los últimos cinco ejemplares que quedaron en pie en Irmandiños
Emilio Cortizas
Con una cuantía de 97 millones y una inversión de 12,3 millones de euros se presentan a aprobación inicial en la tarde de este jueves los presupuestos municipales de 2026, con el fin de que puedan entrar en vigor con el nuevo año. 

La explicación de las cuentas y la postura tanto del gobierno como de los grupos de la oposición centrarán el grueso del orden del día, ya que, es el único punto que se somete a votación, junto a la propuesta de desestimación de alegaciones y aprobación definitiva del reglamento orgánico del Tribunal municipal de reclamaciones económico-administrativas. 

Las mociones presentadas por los tres grupos de la oposición completan el penúltimo pleno del año. Así, se incluye una propuesta de Ferrol en Común sobre el 50º aniversario del abandono del pueblo saharaui. El grupo del que es portavoz Jorge Suárez reclama un compromiso con el derecho de autodeterminación y la condena al régimen de ocupación de Marruecos, entre otros puntos. 

Tala masiva en Irmandiños

FeC tacha de “aberración medioambiental” la tala de árboles en Irmandiños

Además, plantea otra iniciativa con respecto a la lucha contra los vertederos incontrolados en el municipio, uno de los aspectos sobre los que se ha hecho hincapié en numerosas ocasiones. 

Dos temas de la más reciente actualidad municipal como el derrumbamiento del inmueble de la calle María –o el incendio anterior de otro edificio en Arce– y la tala de árboles en Irmandiños, que solo ha dejado en pie cinco ejemplares de menor tamaño en todo el ámbito de actuación de esta primera fase del proyecto Abrir Ferrol al Mar, centran las dos propuestas para debate que plantea el grupo socialista, liderado por Ángel Mato. 

Tala y catas en Irmandiños

Críticas del PSOE por “justificar” la tala en Irmandiños con un informe de 2009

En este segundo tema incide también el BNG, presentando con una moción en relación a la conservación de la masa arbórea de la ciudad. Los socialistas reclaman, en la iniciativa vinculada a urbanismo, que se lleve a cabo un plan para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios con las edificaciones en mal estado y se dote al área municipal de personal técnico y administrativo suficiente. 

