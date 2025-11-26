Ferrol, Monfero y As Pontes, plató de la película “Dímelo en secreto”

Visita de la Xunta al rodaje de "Dímelo en secreto" de la productora Vaca Films Cedida

Los paisajes de la comarca no dejan de inspirar al sector audiovisual, tal como vuelve a demostrar el interés mostrado por la productora Vaca Films. La película, que ya se empezó a rodar a mediados de octubre, se podrá disfrutar en la plataforma Prime Video y constituirá la secuela de “Dímelo bajito”, la primera parte de la trilogía basada en las novelas homónimas de Mercedes Ron.

En este momento, la producción entra en su fase final de rodaje en Galicia, por lo que el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitó al equipo durante una de las jornadas de trabajo con motivo de la subvención de 300.000 euros que aporta la Xunta a este proyecto, a través de la convocatoria de este año del fondo para la atracción de filmaciones en la Comunidad gallega.

La cofinanciación de “Dímelo bajito” también se enmarcó en este mismo fondo, una obra de la que ya se conoce su fecha de estreno en el servicio de streaming Prime Video: el próximo viernes 12 de diciembre.

Está previsto que el rodaje de la segunda parte, en el que participan alrededor de 100 profesionales y más de 800 figurantes, termine la próxima semana. De la misma manera que en la primera película, los trabajos se desarrollan en varios municipios de las provincias de A Coruña y Lugo, entre los que se encuentran Ferrol, Monfero y As Pontes de García Rodríguez.

Equipo

“Dímelo en secreto” vuelve a contar con los productores ejecutivos Emma Lustres, que precisamente recibirá la Medalla de Oro de la entidad de servicios para los productores audiovisuales en la gala de los premios Forqué, que se celebrará a mediados del próximo mes de diciembre, y Borja Pena.

Asimismo, Denis Rovira ocupará el cargo de director y Jaime Vaca el de guionista. Como protagonistas repetirán Alicia Falcó, Fernando Líndez y Diego Vidales, a los que habrá que aguardar hasta el año que viene para disfrutar de su interpretación en la segunda entrega.

Tal y como destacó el conselleiro, que asistió a la grabación acompañado de Jacobo Sutil, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, el equipo técnico de esta producción está integrado en su mayoría por talento gallego.