Comienza el acondicionamiento del antiguo campo de tiro de Catabois, que se convertirá en parque

Las obras del parque canino arrancaron esta semana

Las obras dirigidas a convertir un espacio sin uso y deteriorado en un auténtico pulmón verde entre los barrios de Catabois, San Pablo y Santa Mariña en lo que era el antiguo campo de tiro ya están en marcha y podrán estar listas la próxima primavera, ya que tienen un plazo de ejecución de seis meses, con una inversión de algo más de 460.000 euros.

Así lo confirmó la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, que explicó la labor que se llevará a cabo en las dos parcelas de Catabois para la dotación de un espacio público.

El futuro parque en el que ya se ha comenzado a trabajar pasó a titularidad municipal a principios de este mandato y cuenta con una superficie total de 13.387 metros cuadrados, de los que 11.158 estarán destinados a zona verde, mientras que los 2.229 metros cuadrados restantes quedan reservados para el parque canino, un proyecto complementario que ya se encuentra en ejecución por parte de la Xunta de Galicia.

La edila incidió en que el diseño del espacio prioriza la accesibilidad y la diversidad de usos. De modo que se contempla la creación de sendas peatonales y ciclistas accesibles, una zona de juegos infantiles para niños y niñas de entre 3 y 14 años, un área para la práctica de parkour dirigida a jóvenes y adultos, así como zonas de descanso con bancos accesibles.

Aparcamiento

En total se dispondrán en su entorno de una veintena de plazas de estacionamiento (dos de ellas adaptadas), tres aparcabicicletas y se instalarán cuatro fuentes. Las zonas de aparcamiento estarán repartidas en dos: la inmediata a las viviendas de San Pablo y centro cívico, con acceso desde la calle Carballo, y la situada al lado del Camiño do Tiro, para dar servicio a los vehículos que accedan desde el sur.

Entre los elementos en los que se hizo hincapié desde el área de Urbanismo se encuentra la apuesta por la sostenibilidad y la integración social, con la mejora de infraestructuras técnicas, incluyendo sistemas de riego automático, drenaje pluvial sostenible y abastecimiento de agua potable. Se instalará, asimismo, una nueva red de iluminación pública que estará integrada por 56 farolas, 49 de las cuales se distribuirán por sendas de paseo y siete se colocarán en las zonas de juego.

En cuanto a las zonas verdes y al arbolado, se conservará la mayor parte del ya existente, que se complementará con la plantación de especies autóctonas y ornamentales. Además, el proyecto incluye que el parque urbano cuente con un cierre que tendrá como entrada simbólica el muro y acceso al antiguo polígono de tiro.