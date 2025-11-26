Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Comienza el acondicionamiento del antiguo campo de tiro de Catabois, que se convertirá en parque

Los trabajos están destinados a transformar ese espacio en un gran pulmón verde entre tres barrios

Redacción
26/11/2025 22:06
Catabois visita a las obras del parque canino
Las obras del parque canino arrancaron esta semana
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Las obras dirigidas a convertir un espacio sin uso y deteriorado en un auténtico pulmón verde entre los barrios de Catabois, San Pablo y Santa Mariña en lo que era el antiguo campo de tiro ya están en marcha y podrán estar listas la próxima primavera, ya que tienen un plazo de ejecución de seis meses, con una inversión de algo más de 460.000 euros. 

Así lo confirmó la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, que explicó la labor que se llevará a cabo en las dos parcelas de Catabois para la dotación de un espacio público. 

El futuro parque en el que ya se ha comenzado a trabajar pasó a titularidad municipal a principios de este mandato y cuenta con una superficie total de 13.387 metros cuadrados, de los que 11.158 estarán destinados a zona verde, mientras que los 2.229 metros cuadrados restantes quedan reservados para el parque canino, un proyecto complementario que ya se encuentra en ejecución por parte de la Xunta de Galicia. 

Catabois visita a las obras del parque canino

El primer parque canino que ejecuta la Xunta estará listo antes de acabar el año

Más información

La edila incidió en que el diseño del espacio prioriza la accesibilidad y la diversidad de usos. De modo que se contempla la creación de sendas peatonales y ciclistas accesibles, una zona de juegos infantiles para niños y niñas de entre 3 y 14 años, un área para la práctica de parkour dirigida a jóvenes y adultos, así como zonas de descanso con bancos accesibles. 

Aparcamiento

En total se dispondrán en su entorno de una veintena de plazas de estacionamiento (dos de ellas adaptadas), tres aparcabicicletas y se instalarán cuatro fuentes. Las zonas de aparcamiento estarán repartidas en dos: la inmediata a las viviendas de San Pablo y centro cívico, con acceso desde la calle Carballo, y la situada al lado del Camiño do Tiro, para dar servicio a los vehículos que accedan desde el sur. 

Entre los elementos en los que se hizo hincapié desde el área de Urbanismo se encuentra la apuesta por la sostenibilidad y la integración social, con la mejora de infraestructuras técnicas, incluyendo sistemas de riego automático, drenaje pluvial sostenible y abastecimiento de agua potable. Se instalará, asimismo, una nueva red de iluminación pública que estará integrada por 56 farolas, 49 de las cuales se distribuirán por sendas de paseo y siete se colocarán en las zonas de juego. 

En cuanto a las zonas verdes y al arbolado, se conservará la mayor parte del ya existente, que se complementará con la plantación de especies autóctonas y ornamentales. Además, el proyecto incluye que el parque urbano cuente con un cierre que tendrá como entrada simbólica el muro y acceso al antiguo polígono de tiro. 

Este mismo año, listo el espacio canino

La actuación en el parque de Catabois complementará otra infraestructura que ya estará lista este mismo año, la del primer parque canino que pone en marcha la Xunta en la ciudad. 

El terreno contará con múltiples zonas y equipamientos pensados para el bienestar animal: áreas de juego, circuitos con obstáculos, fuentes de agua para hidratación, zonas de sombra, cuestas para el ejercicio físico y bancos para que las personas acompañantes puedan descansar mientras sus animales disfrutan del espacio. Serán unos 2.000 metros cuadrados, para que los perros puedan correr, jugar y socializar.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

CIS A Cabana Xornadas de Seguridade industrial

La prevención de accidentes en hogares y espacios públicos centra el congreso del Icoiig
Redacción
Rueda de prensa del BNG este miércoles en su sede de Ferrol

La movilización del domingo por el derecho al tren en Ferrol sigue sumando apoyos con los del BNG y UGT
Marta Corral
Tres de los últimos cinco ejemplares que quedaron en pie en Irmandiños

La aprobación de los presupuestos para 2026 centra el último pleno de noviembre
Redacción
Karolina Sotolova acabó la primera parte con diez puntos

El Baxi Ferrol, a la siguiente fase como los grandes (92-49)
Iago Couce