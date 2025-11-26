Mi cuenta

Historia

Carlos Aymerich, profesor da UDC, presenta en Ferrol o libro “Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina”

O encontro terá lugar no centro social Artábria

Redacción
26/11/2025 18:44
Imaxe dunha mostra no local da asociación Artábria
Imaxe dunha mostra no local da asociación Artábria
Daniel Alexandre
O profesor da Universidade da Coruña Carlos Aymerich presentará en Ferrol, este venres 28 no centro social Artábria, ás 20.00 horas, a obra de Ilan Pappé que se ocupou de traducir ao galego, “Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina”.

Neste exemplar quedan plasmadas as raíces coloniais do enfrentamento, desmontando o mito sobre a súa complexidade.

Visita de la Xunta al rodaje de "Dímelo en secreto" de la productora Vaca Films

Ferrol, Monfero y As Pontes, plató de la película “Dímelo en secreto”
Redacción
Un momento de la propuesta

Gran participación en los Puntos Violetas en los centros escolares de Narón
Redacción
La Escuela Javi Gómez Noya y el Cedeira tuvieron una destacada actuación

Doblete para los hermanos Benasach y Alvite en el Nada e Corre de Lugo
Redacción
Las naronesas, durante la competición local

El Día de Narón también se celebró en la pista de A Gándara
Redacción