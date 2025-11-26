Historia
Carlos Aymerich, profesor da UDC, presenta en Ferrol o libro “Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina”
O encontro terá lugar no centro social Artábria
O profesor da Universidade da Coruña Carlos Aymerich presentará en Ferrol, este venres 28 no centro social Artábria, ás 20.00 horas, a obra de Ilan Pappé que se ocupou de traducir ao galego, “Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina”.
Neste exemplar quedan plasmadas as raíces coloniais do enfrentamento, desmontando o mito sobre a súa complexidade.