Abarrote en el rastrillo

El rastrillo de Nuestra señora del Carmen despertó gran interés entre los ferrolanos que abarrotaron la antigua sede de la Mercería El Ecanto, en la calle Real Daniel Alexandre

Una de las citas previas de la Navidad ferrolana llega cada año de mano de la Asociación Nuestra Señora del Carmen, conocida también como las "damas del Carmen" y su rastrillo benéfico. La entidad, de carácter privado y social, forma parte de una red homónima vinculada a la Armada con sedes en Madrid, San Fernando, Cartagena y Canarias desde el año 1934. (En 2021 se constituyó una última delegación en Rota) y sus fines son puramente sociales, ofreciendo ayuda económica y social a personal de la Armada que pasa por dificultades y su familia.

Como es tradición también, tras la habitual bendición, el jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, fue el encargado de cortar el lazo en el acceso a la tienda solidaria e inaugurar la edición de 2025, deseando mucha suerte a las promotoras y a todo su voluntariado.

Bolsitas de galletas elaboradas por los alumnos de la Esengra para la ocasión, junto con las rifas que también se pueden obtener en el espacio Daniel Alexandre

Antes de la apertura de puertas, la gente se agolpaba ya frente al espacio, en el número 183 de la calle Real, como también suele acontecer cada temporada. La antigua mercería se quedó pequeña para recibir a los primeros clientes, ya que, como apuntaron desde la asociación, “siempre hay personas esperando por ser las primeras en descubrir lo que hay, y la verdad es que todo el que entra suele comprar algo”.

El trasiego de gente fue constante todo el día Daniel Alexandre

Visitamos la tienda decorada con bonitos y coloridos motivos navideños, también en venta, guiados por la presidenta de la entidad, Lucía Arbolí, la esposa del almirante, quien se mostró “muy asombrada por lo que mueve el rastrillo en la ciudad de Ferrol, es increíble ver cuánta gente colabora y no digamos el enorme trabajo que realizan todos los voluntarios”.

Sobre su llegada Ferrol después de pasar los últimos años en el Puerto de Santa María, en Cádiz, asegura que no le ha costado demasiado este cambio porque “soy gallega, de Pontevedra, así que estoy acostumbrada a las lluvias y al clima, estamos muy felices aquí”. Aunque, eso sí, asegura que deja "muchos amigos en Cádiz".

En la urbe naval se están adaptando muy bien y confía en que este último destino, mandando el Arsenal de Ferrol, sea largo, al menos más extenso que el de su antecesor en el cargo.

También ensalzó la presidenta la gran calidad de cada uno de los artículos que se venden en el espacio solidario de la calle Real. “Son todos verdaderas obras de arte, piezas de lo más delicadas, creadas con sus propias manos, la verdad es que me he quedado de piedra al ver cuánta gente se presta para dar forma a este rastrillo”, así como el tirón que tiene entre los ferrolanos. “En las pocas horas que llevamos aquí la acogida no puede ser mejor, la gente está comprando muchas cosas”, añadió.

Piezas únicas

En el rastrillo es fácil dejarse seducir por cada uno de los artículos puestos en venta, gran parte de ellos producto del esfuerzo de las asociadas y el voluntariado, “piezas irrepetibles elaboradas a mano” como mantelerías, delantales, preciosas muñecas vestidas con conjuntos diseñados para la ocasión por las voluntarias, con sus chaquetillas, gorritos y patucos tejidos a mano, adornos para el árbol de Navidad, Nacimientos, figuras de la Virgen del Carmen, coronas navideñas, trajecitos para bebés y hasta una canastilla que puede ser el anhelo de cualquier familia que aguarda la llegada de un pequeño, ya que está compuesta por piezas que no se pueden encontrar en el mercado convencional.

Asimismo, la Armada ha donado numerosos elementos de sus diferentes dependencias, que también gustan mucho. Además, tienen mucho tirón entre la clientela las bolsas de galletas embolsadas por la asociación, pero elaboradas en las cocinas de la Esengra.

Una clienta muy especial

Entre las primeras personas que aguardaban para acceder al que se conoce como el rastrillo de la Armada estaba también una mujer, peluquera de profesión, que como consecuencia de una bacteria sufrió numerosas secuelas físicas.

Desde la asociación explicaban al respecto que les había “llenado de alegría recibir su visita”, pues se trata de una de las personas que han podido ayudar gracias a los fondos que se recaudan a través de la entidad por varias vías, una de ellas, el espacio solidario. “Se vio con grandes necesidades mientras no le llegaban las ayudas de las administraciones y ahí fue cuando recurrió a nosotros”, explicaba una de las asociadas.

La presidenta de Nuestra Señora del Carmen también se pronunciaba en la misma línea y sostenía que “es importante que la gente sepa que todo el dinero llega, y llega bien, a muchas causas”, como la de la visitante, “que se llevó muchas cositas, colaborando ahora ella con una causa que fue la suya”, apostillaron desde la entidad social.