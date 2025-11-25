Un buque escuela con futuros oficiales británicos amarra en Ferrol en su travesía hacia Gibraltar

El buque en una imagen de archivo UK Defence Journal

El "Pelican of London", un buque escuela británico que impulsan diferentes entidades y empresas, arribaba el pasado viernes al puerto de Ferrol para hacer una escala en su travesía hacia Gibraltar y el mar Mediterráneo, entrenando esta vez a futuros oficiales de la Royal Navy.

El barco, que se construyó originalmente como arrastrero poco después de la II Guerra Mundial, se ha convertido en un espacio para que los jóvenes pasen una temporada aprendiendo los secretos de la navegación y viviendo de forma muy austera, prácticamente sin móviles ni otros aparatos electrónicos.

Sostenido también por donaciones, esta escuela flotante está subvencionada por agencias como la de guardacostas británicos y otras iniciativas privadas. Sin embargo, la marina británica, a falta de un buque en el que entrenar a sus futuros oficiales, ha alquilado el "Pelican" para enseñarles marinería y trabajo en equipo.

Así, desde que partieron de Portland el pasado 4 de noviembre y hasta el 19 de diciembre, el grupo de jóvenes oficiales de la Royal Navy y cadetes auxiliares de la Flota Real forman parte de su dotación para aprender a operar en la mar.

Antes de llegar a Ferrol habían puesto rumbo al puerto francés de Brest, donde también realizaron una escala antes de continuar hacia la península, bordeando el Golfo de Vizcaya y amarrando en la dársena interior del puerto ferrolano donde el pasado verano también echó amarras otro buque escuela, el Juan Sebastián de Elcano.