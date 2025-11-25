Solo el 5% de las personas que viajan entre A Coruña y Ferrol utiliza el tren

Imagen de la estación, el pasado verano Jorge Meis

Apenas el 5% de las personas que se desplazan entre A Coruña y Ferrol, y viceversa, utiliza como medio de transporte el tren. El “Estudio sobre la conectividad y la movilidad” entre ambas ciudades elaborado por la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– demuestra que el coche particular es la opción elegida por el 85%, frente al 10% que opta por el autobús. Detrás de esta diferencia están, apunta el informe en el que justifica su apoyo a las reivindicaciones del Foro Cidadán do Ferrocarril, las graves carencias del servicio. “La conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña sigue siendo una de las más deficitarias del noroeste peninsular: presenta tiempos excesivos, escasa frecuencia y fiabilidad limitada”, afirma la patronal, que, además, apunta al origen: “una infraestructura de vía única y sin electrificar”, configuración que “limita considerablemente la oferta horaria y la velocidad comercial”.

Setenta y seis minutos, en el mejor de los casos, son una razón de peso para que ferrolanos y coruñeses busquen otra alternativa, aunque sea más cara. Además, Cofer rescata una información publicada en junio de este año por la Xunta sobre la “fiabilidad” de la línea. En esta se aseguraba que en los servicios regionales procedentes de Ferrol se registraban “retrasos habituales”, llegando incluso a los 40 minutos.

Actualmente solo hay cinco servicios con A Coruña desde Ferrol y otros tantos en el sentido contrario –de lunes a sábado–, con tiempos que oscilan, en el caso de la salida desde la estación herculina entre los 72 y los 78 minutos, y, desde Ferrol, entre los 67 minutos –el primero, que sale a las 5.40 horas– y los 82 –el último, que llega a la ciudad naval a las 21.58 horas–.

“Los horarios actuales no fomentan su utilización, ya que no permiten considerar un viaje de ida y vuelta como una opción práctica”, indica Cofer, que añade que, además, los retrasos en los trayectos “son habituales, lo que afecta a la confiabilidad de este medio de transporte y limita significativamente el atractivo del tren como una alternativa viable para los desplazamientos entre ambas ciudades”.

El estudio también incluye el motivo que está detrás de los desplazamientos. Así, el 33% de las personas que viajan de A Coruña a Ferrol lo hacen por motivos laborales, siete puntos más que los que llegan a la ciudad naval para disfrutar del tiempo de ocio o de las vacaciones. Para la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, los datos “evidencian la existencia de un importante grupo de trabajadores que residen en A Coruña o su área metropolitana y deben desplazarse a Ferrol, y viceversa, para trabajar”.

Esta “incomparecencia” del tren deja vía libre al transporte por carretera, particularmente al individual. Según los datos de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, el flujo anual de desplazamientos entre las dos ciudades del arco ártabro supera los 5,4 millones de desplazamientos y, de estos, el 70% se realizan por autopista.

Estas cifras tienen repercusión en los costes laborales, un aspecto que Cofer valora en el informe. Para ello, toma como referencia el baremo estándar de kilometraje que utilizan las empresas (0,19 euros) y concluye, teniendo en cuenta los descuentos por utilizar los dispositivos Vía-T en el telepeaje –con descuento del billete de vuelta si se hace en las 24 horas siguientes–, que es de 25,74 euros diarios, en ida y vuelta, para quienes utilicen la autopista y de 20,90 euros para quienes lo hagan por carretera convencional, si bien en este último caso el tiempo puede incrementarse hasta en un tiempo de media hora.

Por último, el bus lo utilizan entre el 10 y el 11% de los usuarios que se viajan asiduamente entre ambas urbes. Aquí, el tiempo del trayecto varía ostensiblemente entre los 45-50 minutos si es directo y la hora y casi tres cuartos de los indirectos, si bien más de dos tercios de los recorridos no hacen paradas intermedias.