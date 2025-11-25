Mi cuenta

Diario de Ferrol

Navantia prueba la plataforma digital de los buques militares europeos

El COEX Digital Twin del astillero ferrolano acogió la última asamblea general del proyecto estratégico Edinaf

Redacción
25/11/2025 21:53
Foto de familia de los participantes en el COEX Digital Twin
Foto de familia de los participantes en el COEX Digital Twin
Cedida
El Centro de Excelencia del Gemelo Digital –COEX Digital Twin– del astillero de Navantia Ferrol acoge hasta mañana jueves la sexta y última asamblea general del proyecto Edinaf –European Digital Naval Foundation–, la iniciativa que ha permitido definir la arquitectura digital que integrarán los futuros buques militares europeos.

Es el primer acto que acoge el citado centro, que será inau­gurado oficialmente en las primeras semanas del año que viene, y en él están trabajando estos días representantes de la industria tecnológica, organismos multilaterales y empresas de defensa europeas como Naval Group, Fincantieri, Damen, Saab, Kongsberg, Thales, Leonardo, Indra o Aertec, pero también delegados de la Comisión Europea y autoridades de diferentes instituciones y organismos y quince miembros de las siete marinas europeas que participan en el proyecto.

Este encuentro clausurará tres años de trabajo colaborativo para dar forma a la plataforma digital para “impulsar la interoperabilidad entre Armadas, la automatización y la compatibilidad con los estándares de la OTAN", reduciendo, precisa Navantia, los costes económicos y las dotaciones necesarias a bordo.

La directora de Tecnología y Transformación Digital del grupo naval, Ana Moya, explicó ayer que Edinaf “representa un salto tecnológico para le defensa naval europea” porque va a permitir “integrar de manera progresiva nuevas capacidades avanzadas, garantizar la resiliencia operativa incluso en escenarios críticos y acelerar la colaboración entre aliados para reforzar la soberanía estratégica” de Europa.

En la jornada de hoy, los asistentes podrán acudir a una demostración técnica del modo en que un buque digital se conecta con su base naval mediante plataformas embarcadas y en tierra para llevar a cabo una misión real. El ejercicio consistirá, detalla Navantia, en planificar la operación y desplegar el vehículo no tripulado “USV Poniente” para inspeccionar una embarcación sospechosa en la ría de Ferrol, “combinando sensores, sistemas de combate y soluciones logísticas en tiempo real”. Al mismo tiempo, la plataforma se convertirá en blanco de un ciberataque que pondrá a prueba la resistencia del operativo y su capacidad para sobreponerse a fallos críticos.

Edinaf es uno de los proyectos más ambiciosos del Fondo Europeo de Defensa. Está liderado por Navantia e integra a 31 socios de ocho países: además de España, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y Noruega.

La asamblea de Edinaf servirá también para definir los próximos pasos en el proceso de consolidación de la arquitectura digital para que las futuras fragatas, corbetas, submarinos y buques auxiliares compartan un marco tecnológico común. 

