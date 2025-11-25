Las mil caras de la violencia contra la mujer en Ferrolterra

Miembros de la corporación desplegaron una pancarta tras el acto institucional celebrado en el Concello Concello

“Se non te deixa traballar é violencia/Se usa o teu diñeiro e toma decisións sen consultarte é violencia/ Se te ignora e non ten en conta os teus sentimentos é violencia/ Se non che fala dos ingresos familiares ou che impide acceder a eles é violencia/ Se te intimida con miradas, xestos ou comentarios é violencia/ Se te menospreza e te fai sentir inferior é violencia/ Se che berra, te reprende ou te insulta é violencia/ Se cuestiona as túas capacidades e te ridiculiza é violencia/ Se non quere que estudes ou te formes é violencia/ Se denigra o teu corpo e te compara con outras mulleres é violencia/ o ciberacoso tamén é violencia de xénero....”.

Estas fueron solo algunas de las frases que pronunciaron ayer diferentes miembros de la corporación municipal ferrolana, encabezados por el alcalde, en el acto institucional celebrado en el Palacio Municipal de Ferrol para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Un momento del acto institucional de Ferrol por el 25 N Daniel Alexandre

En la cita tomaron parte representantes de diferentes entidades sociales y colectivos de la urbe, representantes de las artes o la cultura que también pronunciaron una frase con la que tratar de arrojar luz sobre lo que debe considerarse una actitud abusiva contra las mujeres, “ya que en ocasiones, por parecer algo de siempre, no se entiende como violencia algo que sí lo es”, como señaló la concejala de Muller, Elvira Miramontes al término del evento.

El acto institucional arrancó con un minuto de silencio en recuerdo a las 1.333 víctimas contabilizadas desde que hay registros (2003). Seguidamente Miramontes destacó que el evento organizado el área de Muller e Igualdade se configuró como una forma de rendir tributo “a tódalas vítimas” y también manifestar la “repulsa contra a violencia de xénero e estamos moi compracidos de ver a gran parte da sociedade ferrolana aquí no Concello, unidos todos contra as violencias”.

La edila dio lectura a la declaración institucional aprobada por unanimidad en el Consello da Muller, en la que se condena de forma unánime la violencia machista que sufren las mujeres, “somos conscientes da urxencia de erradicala, dado que polo feito de ser mulleres continua a ser un mal estrutural na nosa sociedade”.

Un instante de la intervención del regidor Daniel Alexandre

También añadió que siendo conscientes de la realidad actual del municipio, desde la administración municipal se reafirman en su “compromiso inquebrantable para poñer fin a esta lacra”, ofreciendo “apoio incondicional a través dos servizos municipais de orientación, asesoramento e acompañamento fronte ás variantes da violencia e para todas as demandas, tanto individuais como colectivas da sociedade, ofrecendo unha atención integral”, subrayó.

Miramontes también apeló al Convenio de Estambul en el que se cita la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres, que se basa en el género y constituye uno de los mecanismos por medio de los que se mantienen a las mujeres en una posición de subordinación respecto a los hombres. Además, recordó que este año se cumple el 30 aniversario de la VI Conferencia Mundial Sobre la Mujer, “un fito histórico na defensa da igualdade... alí persoas e representantes de 189 gobernos afirmaron que a violencia de xénero nace de pautas culturais que perpetúan a inferioridade das mulleres”.

La responsable del área de Muller recordó asimismo que en lo que va de año son ya 38 las mujeres asesinadas por un hombre, dos de ellas en Galicia y también recordó a los tres menores que han fallecido fruto de esa misma violencia contra sus madres.

En su intervención el regidor, José Manuel Rey, recordó el lema de este año. “Un ano máis, amosamos a nosa repulsa contra a violencia de xénero e non damos a esquecemento a ningunha das súas vítimas”. El primer edil insistió en que la “violencia de xénero segue a ser un problema social de primeira orde que precisa da unión de toda a sociedade para erradicala”. El alcalde también tuvo palabras de agradecimiento para la edila de Muller, por su trabajo en la organización de los actos del 25N, que tienen continuidad este jueves con varias propuestas.

Un cuarteto de la Banda Ferrolá de Música se encargó de poner el cierre a esta cita institucional con la interpretación de cuatro piezas musicales, tras lo cual se desplegó una pancarta de grandes dimensiones en la fachada de la Casa Consistorial.

Los miembros del cuarteto de la Banda Ferrolá de Música Daniel Alexandre

En la comarca

Los eventos de esta jornada no se circunscribieron solo a Ferrol ya que en la comarca se han sucedido numerosas acciones y momentos reivindicativos. Así, en Ares se celebró este día desde la perspectiva de los cuidados, con una sesión en la Alianza Aresana con expertas en materia de igualdad como la abogada del CIM aresano María Dolores Castro y la trabajadora social Patricia Seoane.

Una de las charlas celebrada en Ares

En Cabanas, se programaron también varias propuestas encaminadas a visibilizar y concienciar sobre esta cuestión, creando espacios de reflexión en este ámbito. La Casa da Cultura acogió una mesa redonda, que incluía servicio de conciliación durante el desarrollo de la misma. Además, se iluminaron diferentes dependencias de color violeta, como aconteció en otros municipios y también en Navantia, en este último caso ya los días previos se han vuelto a ver tanto la grúa pórtico de Fene como las cigüeñas de Ferrol iluminadas del habitual color morado.

Con respecto al municipio fenés, ayer tuvo lugar el acto central de la programación y las inmediaciones de la Casa Consistorial se engalanaron para la ocasión con flores realizadas a ganchillo por varias vecinas del municipio, “unha obra que se converteu nun símbolo colectivo de apoio, resistencia e memoria para todas as mulleres que sofren ou sufriron violencia machista”, como señalaron desde el Consistorio. Los actos prosiguen hoy con la proyección de la película “Prefiro condenarme” (17 h. Casa da Cultura).

Flores moradas hechas a ganchillo en Fene

En Pontedeume, la plaza Real acogió la tradicional lectura del manifiesto institucional y tuvo lugar una concentración de escolares de la villa. También se instaló un Punto Violeta de información y se repartió material de la campaña de la Diputación, “De fronte”. El acto culminó con una actuación musical.

En Neda, los vecinos de menos edad protagonizaron ayer el “Encontro Escolar polo bo trato”, con alumnos del CEIP San Isidro y el IES Fernando Esquío.

Escolares despliegan una pancarta en el balcón del Ayuntamiento de Neda

En Narón, en A Gándara, representantes del Concello con la alcaldesa a la cabeza realizaron una ofrenda floral delante del Monumento ás Mulleres, donde guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Tras ello, la Marcha Mundial das Mulleres protagonizó una performance, en una intervención que incluyó la habitual lectura del manifesto y que convirtió a Narón en el epicentro de la comarca de esta movilización anual.

Un momento de la marcha en Narón EC

Como acción simbólica, también instaló estos días un banco contra la violencia de género en las inmediaciones del Monumento á Muller. Otros concellos como el de Mañón o Valdoviño realizaron reparto de información y procedieron a dar lectura a sus manifiestos contra la violencia machista en diferentes momentos de la jornada.

Al margen de administraciones municipales, numerosos colectivos como AFAL (en sus diferentes delegaciones), ASCM, Cáritas, AXF o Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal organizaron actividades relacionadas con esta efeméride.

Así, en Saúde Mental volvieron a llevar una de sus acciones al exterior de su entidad, en este caso relacionada con la lucha contra la violencia hacia la mujer. Personal y usuarios elaboraron una composición en la calle Río Sil de Narón, que imita la obra de Elina Chauvet y sus míticos zapatos rojos. Así, pintaron de rojo 38 pares de zapatos (donados), uno por cada víctima de este 2025, que colgaron en una de las ventanas del centro con el nombre de cada una de esas mujeres que fueron asesinadas por sus maridos, parejas o exparejas.

Saude Mental Ferrol Daniel Alexandre

Las acciones del 25N no terminaron ayer y se seguirán sucediendo actos estos días.