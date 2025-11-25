La Escola Aberta de Arte no se olvida de su Retrato Club renovado y convoca la actividad este miércoles

Una de las sesiones del Retrato Club de la Escola Aberta de Arte, en este caso en la terraza del café Avenida Daniel Alexandre

La cafetería y pastelería Lusitânia (Real, 137) será el escenario del próximo Retrato Club, que la Escola Aberta de Arte renovó este año por su 25 aniversario (añadiendo la posibilidad de participar, en cualquier caso gratis, sin dibujar).

Tras la cancelación del sábado pasado, la cita se recuperará este miércoles 26, a las 18.00 horas, sin necesidad de reserva previa. Contacto para consultas: 644 201 410.