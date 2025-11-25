Mi cuenta

Diario de Ferrol

Encuentro

La Escola Aberta de Arte no se olvida de su Retrato Club renovado y convoca la actividad este miércoles

Cualquiera puede unirse al grupo para dibujar, charlar o simplemente posar como modelo

Redacción
25/11/2025 15:52
Terraza Avenida Escola Aberta de Arte retrato
Una de las sesiones del Retrato Club de la Escola Aberta de Arte, en este caso en la terraza del café Avenida
Daniel Alexandre
La cafetería y pastelería Lusitânia (Real, 137) será el escenario del próximo Retrato Club, que la Escola Aberta de Arte renovó este año por su 25 aniversario (añadiendo la posibilidad de participar, en cualquier caso gratis, sin dibujar).

Tras la cancelación del sábado pasado, la cita se recuperará este miércoles 26, a las 18.00 horas, sin necesidad de reserva previa. Contacto para consultas: 644 201 410.

