Intervención de los Bomberos de Ferrol para cortar un árbol en San Pedro de Leixa

Ocurrió en la mañana de este martes y tuvieron que afanarse para resolver la situación

Redacción
25/11/2025 17:09
Un efectivo tuvo que cortar las ramas con una motosierra
Un efectivo tuvo que cortar las ramas con una motosierra
Cedida
Efectivos del parque de A Gándara tuvieron que salir en la mañana de este martes alertados por un árbol que estaba impidiendo la correcta circulación de vehículos en la carretera de San Pedro de Leixa, confirma el Concello de Ferrol.

Los Bomberos desplazaron hasta el punto un vehículo y cuatro efectivos, comenzando la intervención a las 9.55 horas. Uno de ellos tuvo que subirse al techo del camión e iniciar desde ahí la maniobra de corte.

Así, en un vídeo que han compartido en sus redes sociales, se ve cómo el efectivo usó una motosierra para ir podando las ramas hasta garantizar el paso seguro de los vehículos.

