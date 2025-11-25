El tradicional rastrillo de Nuestra Señora del Carmen abre este miércoles en Ferrol

Imagen de archivo de la inauguración del rastrillo del pasado año 2024 Daniel Alexandre

La asociación Nuestra Señora del Carmen de Ferrol, conocida también como las "damas del Carmen", abrirá este miércoles 26 de noviembre una nueva edición de su tradicional rastrillo navideño que tiene el objetivo de recaudar fondos con fines benéficos.

Este año, el local elegido para ubicar esta tienda pop-up en la que se pueden adquirir todo tipo de objetos es el 183 de la calle Real, donde funcionó durante años la mítica mercería El encanto que hace décadas bajó la persiana.

Será a partir de las 12.00 horas cuando vuelva la actividad al bajo, prolongándose la apertura del rastrillo hasta el 4 de diciembre. Menaje de cocina, muñecos, ropa, complementos, decoración navideña y muchas sorpresas que han sido confeccionadas o donadas se venderán a precios populares.

Todo el dinero recaudado, avanzan desde la Armada, se destinará a familiares de miembros de la Marina que se encuentran en una situación vulnerable, en su mayoría viudas y huérfanos. El horario de apertura es de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas, abriendo el sábado solo de mañana y cerrando el domingo.

Mantener la tradición

Se trata el de "las damas" del rastrillo más antiguo de cuantos se celebran en Ferrol en torno a las fechas navideñas, teniendo en cuenta que la creación de la entidad se remonta a 1934. Fue el personal de la Armada quien la promovió en la ciudad.

Formando parte de las asociaciones privadas con fines benéficos y sin ánimo de lucro, obtiene sus fondos de aportaciones voluntarias de sus socios y actividades que organiza a lo largo del año, con el objetivo de "ayudar y apoyar en las necesidades al personal de la Armada o vinculado a ella, así como a cónyuges viudos, huérfanos, y personal retirado en situaciones de dificultad".