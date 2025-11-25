Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El tradicional rastrillo de Nuestra Señora del Carmen abre este miércoles en Ferrol

La iniciativa, que busca recaudar fondos para familias vulnerables de la Armada, estará en la calle Real

Redacción
25/11/2025 18:07
Imagen de archivo de la inauguración del rastrillo del pasado año 2024
Imagen de archivo de la inauguración del rastrillo del pasado año 2024
Daniel Alexandre
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La asociación Nuestra Señora del Carmen de Ferrol, conocida también como las "damas del Carmen", abrirá este miércoles 26 de noviembre una nueva edición de su tradicional rastrillo navideño que tiene el objetivo de recaudar fondos con fines benéficos.

Este año, el local elegido para ubicar esta tienda pop-up en la que se pueden adquirir todo tipo de objetos es el 183 de la calle Real, donde funcionó durante años la mítica mercería El encanto que hace décadas bajó la persiana.

Será a partir de las 12.00 horas cuando vuelva la actividad al bajo, prolongándose la apertura del rastrillo hasta el 4 de diciembre. Menaje de cocina, muñecos, ropa, complementos, decoración navideña y muchas sorpresas que han sido confeccionadas o donadas se venderán a precios populares.

Nueva edición del rastrillo solidario de la Asociación Nuestra Señora del Carmen

Más información

Todo el dinero recaudado, avanzan desde la Armada, se destinará a familiares de miembros de la Marina que se encuentran en una situación vulnerable, en su mayoría viudas y huérfanos. El horario de apertura es de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas, abriendo el sábado solo de mañana y cerrando el domingo.

Mantener la tradición

Se trata el de "las damas" del rastrillo más antiguo de cuantos se celebran en Ferrol en torno a las fechas navideñas, teniendo en cuenta que la creación de la entidad se remonta a 1934. Fue el personal de la Armada quien la promovió en la ciudad.

Formando parte de las asociaciones privadas con fines benéficos y sin ánimo de lucro, obtiene sus fondos de aportaciones voluntarias de sus socios y actividades que organiza a lo largo del año, con el objetivo de "ayudar y apoyar en las necesidades al personal de la Armada o vinculado a ella, así como a cónyuges viudos, huérfanos, y personal retirado en situaciones de dificultad".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Casa consistorial modestina

Moeche recibe casi 111.500 euros del POS+ Adicional de la Diputación
Redacción
Raciones de una edición anterior de la cita

Menú variado por 20 euros: regresa la Festa do Marisco do Barqueiro
Verónica Vázquez
Un efectivo tuvo que cortar las ramas con una motosierra

Intervención de los Bomberos de Ferrol para cortar un árbol en San Pedro de Leixa
Redacción
Intervención de los bomberos de Narón en la colisión

Triple colisión en la carretera de Castilla que deja a dos mujeres heridas
Redacción