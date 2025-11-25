Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El futuro de la seguridad industrial, en el CIS

El colegio de Ingenieros Industriales de Galicia organiza la jornada, que se celebra este miércoles y mañana jueves

Redacción
25/11/2025 21:57
Un acto organizado por el Icoiig
Un acto organizado por el Icoiig
Cedida
El Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia –Icoiig–, en colaboración con la Xunta, organiza hoy y mañana en el CIS de A Cabana el Congreso de Seguridade Industrial, en el que se abordará el presente y los retos en este sector.

Veinte ponentes intervendrán en un encuentro en el que se hablará sobre “cuestiones clave” como la vigilancia del mercado y la mejora en las inspecciones, el papel estratégico de los instaladores autorizados, la modernización normativa y su impacto en la industria y el uso de tecnologías avanzadas y la Inteligencia Artificial como vector de mejora de la seguridad. La exposición de casos reales de éxito en instalaciones, mantenimiento y prevención, y la labor de las entidades de control autorizadas como garantes de cumplimiento y seguridad completarán el programa.

El congreso se inaugura hoy con las intervenciones del decano del Icoiig, García Cordonié, y del secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético de la Xunta, Nicolás Vázquez.

En la primera jornada hablará Miriam Conde, jefa de servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial de Castilla y León –10.00 horas– y después habrá mesa redonda con Pablo Pérez –director de Gestión del colegio–; Alejandro Padilla –técnico industrial–; Fernando Manuel Sánchez –subdirector xeral de Administración e Seguridade Industrial de la Xunta–, María del Carmen García de los Reyes –directora del laboratorio de frío de SYC Applus– y Javier Larrañeta, secretario general de la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial.

A las 12.30 hablará Álvaro Castro, de Mantenimiento de máquinas de Navantia, y, después, nueva mesa redonda con Lourdes Fernández –jefa de servicio en la Consellería de Industria–, Rocío Mosquera –mánager general de Galaria–, Óscar Neira –presidente de Agasede–, Iván Sanz, gerente del QuirónSalud de A Coruña, y Xosé López, presidente de Apyde.

