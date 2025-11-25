Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Doce centros educativos participan este miércoles en el VI Festival Escolar del Camino Inglés

El eje central será el concello de Neda

Redacción
25/11/2025 22:52
El año pasado el espectáculo se centró en el municipio de Narón 
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La capilla del centro cultural Torrente Ballester acoge en la jornada de este miércoles la sexta edición del Festival Escolar del Camino Inglés, en el que toman parte el CPR Tirso de Molina, CEIP Esteiro, CEIP San Xoán de Filgueira, CPR Belén, CPR Cristo Rey, CPR Valle Inclán, CPR San Rosendo, CEIP A Laxe, CPR Jesús Maestro, CEIP Ánxela Ruiz Robles, CEIP Isaac Peral y CPR San José de Pontedeume.

El evento anual, financiado por la Xunta, a través de Turismo de Galicia, con la colaboración del Concello ferrolano y Gadis, vincula cada año a escolares de Educación primaria de las comarcas con el Camino Inglés como nexo de unión.

Este año será Neda el punto de referencia y así, además de conocer el Camino, descubrirán la riqueza, el patrimonio, las leyendas, fiestas y costumbres de esta localidad, con una especial atención al pan de Neda y a sus panaderías, San Nicolás, el Belelle, etc.

O Festival Escolar do Camiño Inglés deste ano descubre a riqueza de Narón dende Ferrol

Más información

El director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, explica el firme compromiso con Ferrol y el interés del organismo por el Camino Inglés, como una de las rutas jacobeas que más crece y que, por su trazado sin grandes dificultades, es el elegido por las familias que van acompañadas de los más pequeños de la casa.

La capilla de Torrente acogerá un espectáculo multiartístico que tendrá como protagonista la villa nedense.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Os músicos Rubén Gómez, Ricardo Mouriño, Pablo Vergara, Fausto Escrigas e Cibrán Seixo, este ano no escenario principal do Festival de Ortigueira

Böj presenta o seu “Hora Zulú” no teatro Jofre rodeado de colaboradores e sorpresas
Rita Tojeiro Ces
Museo do Humor presentación da Unidade didáctica Mal pero de humor Ben

Demo Pequeno anima a presentar historietas sobre o cambio climático
Redacción
Miembros de la corporación desplegaron una pancarta tras el acto institucional celebrado en el Concello

Las mil caras de la violencia contra la mujer en Ferrolterra
Montse Fernández
Un acto organizado por el Icoiig

El futuro de la seguridad industrial, en el CIS
Redacción