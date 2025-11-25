Doce centros educativos participan este miércoles en el VI Festival Escolar del Camino Inglés

El año pasado el espectáculo se centró en el municipio de Narón Archivo

La capilla del centro cultural Torrente Ballester acoge en la jornada de este miércoles la sexta edición del Festival Escolar del Camino Inglés, en el que toman parte el CPR Tirso de Molina, CEIP Esteiro, CEIP San Xoán de Filgueira, CPR Belén, CPR Cristo Rey, CPR Valle Inclán, CPR San Rosendo, CEIP A Laxe, CPR Jesús Maestro, CEIP Ánxela Ruiz Robles, CEIP Isaac Peral y CPR San José de Pontedeume.

El evento anual, financiado por la Xunta, a través de Turismo de Galicia, con la colaboración del Concello ferrolano y Gadis, vincula cada año a escolares de Educación primaria de las comarcas con el Camino Inglés como nexo de unión.

Este año será Neda el punto de referencia y así, además de conocer el Camino, descubrirán la riqueza, el patrimonio, las leyendas, fiestas y costumbres de esta localidad, con una especial atención al pan de Neda y a sus panaderías, San Nicolás, el Belelle, etc.

El director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, explica el firme compromiso con Ferrol y el interés del organismo por el Camino Inglés, como una de las rutas jacobeas que más crece y que, por su trazado sin grandes dificultades, es el elegido por las familias que van acompañadas de los más pequeños de la casa.

La capilla de Torrente acogerá un espectáculo multiartístico que tendrá como protagonista la villa nedense.