Los intereses que todavía no conoces, en la cita inédita que propone Fiada alrededor de los PowerPoint en Ferrol

La plataforma de mediación cultural ferrolana Fiada propone reunirse este jueves 27, a las 20.00 horas en el café Monique (Taxonera, 1), para llevar a cabo una iniciativa de lo más especial.

Se trata de una sesión de presentaciones en PowerPoint, nacidas del puro profundo interés, sin más pretensión que divulgar. Marián es la encargada de dirigir este encuentro con entrada libre y gratuita.