La reurbanización de Rubalcava comenzará en la manzana que conecta con la avenida do Rei

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, confirmó ayer al término de la Xunta de Goberno que las obras de la primera fase de la reurbanización de la calle Rubalcava, entre la calle María y la avenida do Rei, comenzará “en cuestión de días” y lo hará, además, en la manzana que conecta con este segundo vial, por ser el que, en estas semanas en las que se espera un tránsito mayor por las fiestas, tendría menos afectaciones.

El regidor explicó que, aunque los detalles con la dirección de obra aún se están ultimando, se considera que esta es la mejor alternativa, pues los vehículos podrán tener una salida próxima, en este caso por la calle Doctor Fleming, desde donde podrán acceder a la avenida do Rei.

Como se recordará, el pasado 27 de octubre, el gobierno anunció la adjudicación de las obras a la UTE formada por Ogmios y Sergonsa. Se trata de dos firmas que tienen contratos en marcha con administraciones como la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y el Arsenal. Su oferta, de 1.289.860 euros, impuestos incluidos, rebajó en unos 300.000 el importe de licitación.

El plazo para entregar la obra es de doce meses, por lo que, si empieza ahora, como anunció el alcalde, solo afectará a una campaña navideña.