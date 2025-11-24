La oposición para bombero en Ferrol, en manos de la Fiscalía

Un vehículo de los Bomberos, durante una intervención Cedida

El Concello de Ferrol confirmó ayer que el proceso selectivo de las siete plazas de bombero para el parque municipal está en manos de la Fiscalía. Fuentes del gobierno afirman que la oposición ha sido suspendida “debido a una denuncia por parte de un grupo de opositores que suspendieron las pruebas y denunciaron el proceso selectivo. En el momento que fuimos conocedores de la denuncia se decidió parar el proceso por precaución y dar traslado a la Fiscalía para que determine los hechos”.

Como se recordará, el pasado 6 de noviembre un grupo de aspirantes a bombero-conductor anunció su intención de impugnar las pruebas tras presentar por Rexistro Xeral un escrito en el que pedían la suspensión del proceso y su nulidad.

Argumentaban entonces que se habían detectado irregularidades tanto en el examen teórico como en la primera parte de las pruebas prácticas. En el primero desvelaron la existencia de un documento facilitado desde una academia con preguntas coincidentes “en más de un 20%” con las del examen.

En la parte práctica, aseguraban que no hubo transparencia, que no se permitió grabar y que quienes tomaban las decisiones eran los asesores “y no el tribunal”. Además, señalaron que existía una relación entre un miembros del jurado y uno de los aspirantes.