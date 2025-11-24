La Diputación premia a Eugenia Sanmartín por su proyecto “Non precisamos perdoar”

Eugenia Sanmartín, en la alameda de Suanzes el año pasado Jorge Meis

La VII edición de los premios Luísa Villalta pola Igualdade que convoca la Diputación de A Coruña reconoce la propuesta de la actriz ferrolana Eugenia Sanmartín en “Non precisamos perdoar”, un proyecto que recibe la cuantía máxima, 12.500 euros, y que comparte palmarés con otras siete iniciativas.

“A edición deste ano confirma que a igualdade está a ser un motor creativo de primeiro nivel”, aseguró ayer, al dar a conoce las galardonadas, la diputada de Igualdade, Sol Agra. El jurado, formado por Adrián Gonçalves Barbosa, María Victoria Rivadulla Conde y Daniela Ferrández Pérez, destacó “a coherencia metodolóxica, a calidade artística e o forte impacto social das propostas premiadas”, muchas de ellas, subrayó la diputada, que actuó como presidenta del tribunal, “pensadas para chegar a centros educativos, colectivos feministas, espazos culturais ou comunidades locais”.

“Non precisamos perdoar”, explica la Diputación, “recupera un episodio de violencia institucional contra as mulleres e sitúao no centro da creación escénica. Articular memoria histórica, crítica feminista e discurso reparador, xerando preguntas sociais relevantes”.