Ferrol encenderá su Navidad este viernes de la mano de Álvaro Carreras

Un momento del encendido navideño de 2024, con el Baxi como protagonista Jorge Meis

La magia de la Navidad llegará este viernes, de manera oficial, a Ferrol. Lo hará con el encendido de las luces, que correrá a cargo del futbolista Álvaro Carreras.

Así lo anunció en la mañana de este lunes 24 de noviembre el alcalde José Manuel Rey Varela, que aseveró que supone "un orgullo" poder contar con un profesional de su nivel para uno de los eventos más esperados de estas fechas.

El regidor destacó el ferrolanismo del joven deportista, actualmente vinculado al Real Madrid, pero con pasado en equipos de la ciudad naval como el Galicia de Caranza y el Racing de Ferrol.