Exponav aborda en una jornada científica “a xesta do ferrolán Alonso Pita da Veiga”
Será este viernes, día 28, a las 18.00 horas
La sala Carlos III de Exponav acoge este viernes desde las 18.00 horas una jornada científica de divulgación histórica en la que se conmemorarán, a través de la figura del ferrolano Alonso Pita da Veiga, los 500 años de la batalla de Pavía.
La Fundación anfitriona y el Club de Prensa organizan un acto en el que, tras la inauguración a cargo de los representantes de ambas entidades, Rafael Suárez y Julia Díaz, intervendrán Joaquín Pita da Veiga Subirats, que ofrecerá una conferencia titulada “La batalla de Pavía. Una reconstrucción necesaria desde el testimonio de sus protagonistas”; Gabriel Pita da Veiga Goyanes, con la ponencia “La captura del rey de Francia y sus consecuencias”; y Fernando Dopico, que hablará sobre el protagonista y su familia y parentescos en los siglos XV y XVI.
En la recta final, a las 20.10 horas, habrá un debate moderado por la historiadora Esperanza Piñeiro y clausurará la jornada el Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas y director honorario del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.