Exponav aborda en una jornada científica “a xesta do ferrolán Alonso Pita da Veiga”

Fernando Dopico será uno de los ponentes Jorge Meis

La sala Carlos III de Exponav acoge este viernes desde las 18.00 horas una jornada científica de divulgación histórica en la que se conmemorarán, a través de la figura del ferrolano Alonso Pita da Veiga, los 500 años de la batalla de Pavía.

La Fundación anfitriona y el Club de Prensa organizan un acto en el que, tras la inauguración a cargo de los representantes de ambas entidades, Rafael Suárez y Julia Díaz, intervendrán Joaquín Pita da Veiga Subirats, que ofrecerá una conferencia titulada “La batalla de Pavía. Una reconstrucción necesaria desde el testimonio de sus protagonistas”; Gabriel Pita da Veiga Goyanes, con la ponencia “La captura del rey de Francia y sus consecuencias”; y Fernando Dopico, que hablará sobre el protagonista y su familia y parentescos en los siglos XV y XVI.

En la recta final, a las 20.10 horas, habrá un debate moderado por la historiadora Esperanza Piñeiro y clausurará la jornada el Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas y director honorario del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.