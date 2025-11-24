En el Camino se habla inglés

Los peregrinos que llegan de Reino Unido constituyen la cuarta procedencia en número de viajeros Daniel Alexandre

La Asociación de Concellos do Camiño Inglés dio en los últimos días un paso más en la consolidación internacional de la ruta de peregrinación con la inauguración de dos nuevos mojones en tierras británicas, situados en el tramo sur histórico del itinerario xacobeo que conectaba Inglaterra con Santiago de Compostela, una ruta de la que tomó el nombre este camino con partida en el puerto de Ferrol y el de A Coruña.

Las inauguraciones –la primera en Reading y la segunda, 24 horas después, en Winchester– estuvieron encabezadas por los diputados provinciales Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume y presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, y Antonio Leira, que estuvieron acompañados por el presidente de honor de la entidad, Manuel Mirás, y por el director gerente del Xacobeo, Ildefonso de la Campa.

La Confraternity of St. James, entidad de referencia en el ámbito xacobeo en el Reino Unido, colaboró en la gestión de los permisos y en la organización de los actos oficiales, que se suman a otros anteriores. Durante el acto, Bernardo Fernández destacó la relevancia de esta acción en la recuperación histórica y en la proyección exterior de la ruta. “Hoxe damos un paso fundamental na promoción desta ruta xacobea que estivo esquecida durante medio milenio”, precisó.

Asimismo, Leira puso de manifiesto el trabajo continuado que hay detrás de la iniciativa. “Isto non é nin o comezo, porque levamos moito feito nestes anos, nin o final, porque imos seguir colaborando cos grupos locais para que o Camiño Inglés se coñeza e se investigue máis”.

El diputado subrayó también el papel que juega en este impulso exterior la Diputación. “A nosa responsabilidade é abrir portas, conectar territorios e reconstruír a memoria do Camiño. Cada mouteira que colocamos no Reino Unido é un símbolo dun vínculo histórico que estamos a recuperar paso a paso”.

Plan estratégico en el 2016

La administración provincial empezó en el año 2016 un plan estratégico para recuperar el Camino Inglés desde sus orígenes históricos en las cercanías de Escocia y a lo largo de la costa este británica. Desde entonces, el número de peregrinos procedentes del Reino Unido no ha dejado de crecer, “con un incremento porcentual superior al de otros países, consolidándose como uno de los mercados internacionales más dinámicos de esta ruta”, sostienen desde la administración provincial.

Con la instalación de elementos informativos en este tramo sur del Camino Inglés, en las regiones de Reading y Winchester, la Diputación y las asociaciones de ayuntamientos implicadas refuerzan la cooperación institucional y la dimensión internacional de la ruta, contribuyendo a fortalecer el tramo en cuestión y su proyección como vía histórica.

Cada vez más británicos

Hasta la fecha han sido más de 1.500 los viajeros procedentes de tierras británicas los que han realizado esta ruta de peregrinación con salida en el muelle de Curuxeiras en Ferrol.

Se trata del 5,10% de total de los peregrinos que han elegido este itinerario. Asimismo, es la cuarta procedencia más habitual, por detrás de viajeros de España, Italia y Estados Unidos (en este orden).

Hermanamiento

En otro orden de asuntos, recientemente se ha firmado un convenio de hermanamiento entre el Camino Inglés y el Manchego. La ruta está documentada desde el año 1212, cuando los cruzados que acompañaron a Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa regresaban a Europa pasando por Compostela.

El recorrido parte de Ciudad Real y atraviesa Toledo, Ávila y Zamora antes de enlazar con el Camino Sanabrés hacia Compostela.

Estas acciones ayudan a que la ruta que parte de Ferrol siga creciendo, toda vez que el pasado 19 de octubre ya superó el número de viajeros de 2024.