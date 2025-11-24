El teletrabajo en el Concello podrá ser un día a la semana

Rey Varela, este lunes, informando de los acuerdos de la Xunta de Goberno Daniel Alexandre

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informó ayer de la apertura de un plazo de diez días hábiles para que los funcionarios municipales que lo deseen pidan acogerse a la modalidad de teletrabajo, suspendido el pasado mes de junio durante un plazo de seis meses.

El regidor avanzó que solo se podrá trabajar desde casa un día a la semana y siempre dependiendo de las necesidades del servicio. “Este goberno local, para acadar a debida eficiencia administrativa, a través do Regulamento Orgánico Municipal, definiu as áreas de goberno e elaborou unha RPT para configurar a estrutura por áreas que se entendeu a máis eficaz para a consecución dos fins”.

El trabajador que solicite el teletrabajo deberá justificar la causa y el tiempo estimado de duración en esta modalidad, además de acompañar la petición de una propuesta de turno semanal, sobre la base de un día en casa y cuatro presenciales.

El departamento de Recursos Humanos dará traslado a la Xefatura de cada servicio para que emita un informe para saber si el interesado puede acogerse a esta modalidad y la compatibilidad con las necesidades de cada departamento.

Una vez finalizado el periodo de solicitudes y con los informes de cada jefe de servicio elaborados, la Coordinación general del Concello tendrá que dar su conformidad “para asegurar o debido funcionamento transversal e se facilite o seguemento na consecución dos obxectivos semanalmente establecidos”.

“O teletraballo como medida de conciliación seguirá existido”, recalcó Rey Varela, “pero obedecerá aos criterios establecidos que se analizarán, caso por caso, unha vez aportada a xustificación de xeito individual”.