El primer parque canino que ejecuta la Xunta estará listo antes de acabar el año

Martina Aneiros, con la concejala Maica García y los representantes de la empresa Daniel Alexandre

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, confirmó ayer, en una visita a la zona, que las obras del parque canino que financia la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en la parcela del antiguo campo de tiro de Catabois estarán finalizadas antes de que acabe el año.

Aneiros recordó que se trata del primer espacio de estas características que ejecuta la Xunta –en este caso la Dirección Xeral de Patrimonio Natural– en las siete ciudades. Tiene un coste de 70.000 euros y habilitará una parcela de 2.229 metros cuadrados para el uso y disfrute de las mascotas y sus dueños.

Tras el movimiento de tierras de las primeras semanas, la empresa adjudicataria trabaja ya en las canalizaciones y el cierre perimetral de la parcela, que está insertada en el futuro “pulmón verde” de Catabois que ocupará más de 13.000 metros cuadrados. La delegada territorial explicó que este parque servirá de modelo para los que se habiliten en las otras seis urbes de la Comunidad y señaló que contará con áreas de esparcimiento y de juegos, fuentes y diferentes obstáculos y rampas para que los animales puedan “exercitar as súas habilidades físicas”. La actuación se completará con la plantación de árboles como fresnos, cerezos, nogales y sauces y la instalación de iluminación de tecnología LED.

Por otra parte, están a punto de comenzar los trabajos para la adecuación del resto del espacio en el que se localiza el parque. Hace dos semanas, el ejecutivo anunció la adjudicación del proyecto constructivo a la empresa Murat por un importe de algo más de 462.000 euros.

La firma deberá crear una zona verde que, además de las áreas de descanso y disfrute, incorporará un parque infantil para menores de 3 a 14 años, elementos para favorecer la práctica del parkour y un pequeño aparcamiento de 20 plazas. El alcalde asegura que permitirá conectar los barrios de Catabois, San Pablo y Santa Mariña.