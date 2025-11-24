Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El primer parque canino que ejecuta la Xunta estará listo antes de acabar el año

Las obras, que financia Medio Ambiente, se ejecutan en la parcela del campo de tiro de Catabois

Redacción
24/11/2025 22:39
Catabois visita a las obras del parque canino
Martina Aneiros, con la concejala Maica García y los representantes de la empresa
Daniel Alexandre

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, confirmó ayer, en una visita a la zona, que las obras del parque canino que financia la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en la parcela del antiguo campo de tiro de Catabois estarán finalizadas antes de que acabe el año.

Aneiros recordó que se trata del primer espacio de estas características que ejecuta la Xunta –en este caso la Dirección Xeral de Patrimonio Natural– en las siete ciudades. Tiene un coste de 70.000 euros y habilitará una parcela de 2.229 metros cuadrados para el uso y disfrute de las mascotas y sus dueños.

Tras el movimiento de tierras de las primeras semanas, la empresa adjudicataria trabaja ya en las canalizaciones y el cierre perimetral de la parcela, que está insertada en el futuro “pulmón verde” de Catabois que ocupará más de 13.000 metros cuadrados. La delegada territorial explicó que este parque servirá de modelo para los que se habiliten en las otras seis urbes de la Comunidad y señaló que contará con áreas de esparcimiento y de juegos, fuentes y diferentes obstáculos y rampas para que los animales puedan “exercitar as súas habilidades físicas”. La actuación se completará con la plantación de árboles como fresnos, cerezos, nogales y sauces y la instalación de iluminación de tecnología LED.

Por otra parte, están a punto de comenzar los trabajos para la adecuación del resto del espacio en el que se localiza el parque. Hace dos semanas, el ejecutivo anunció la adjudicación del proyecto constructivo a la empresa Murat por un importe de algo más de 462.000 euros.

La firma deberá crear una zona verde que, además de las áreas de descanso y disfrute, incorporará un parque infantil para menores de 3 a 14 años, elementos para favorecer la práctica del parkour y un pequeño aparcamiento de 20 plazas. El alcalde asegura que permitirá conectar los barrios de Catabois, San Pablo y Santa Mariña.

Te puede interesar

Rey Varela informa de los acuerdos de la XGL

El teletrabajo en el Concello podrá ser un día a la semana
Redacción
El vehículo de los Bomberos este lunes en la calle Real

La oposición para bombero en Ferrol, en manos de la Fiscalía
Redacción
Parte de la delegación local, con su entrenadora Naomí Piñeiro

Sin rivales para Gala Fernández en el Gallego y con la compañía de Paula Teixeira
Redacción
El ideal gallego

El Concello acoge este martes el acto institucional del 25 N
Redacción